    Gold Rate Today: सोने की कीमतों में मामूली बढ़त, यहां देखें अपने शहर के भाव

    22 सितंबर 2025 को भारत में सोने की कीमतों में हल्की बढ़त दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना 11,258 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत प्रमुख शहरों में दरें बढ़ीं। त्योहार और शादी के सीजन से मांग मजबूत बनी हुई है, जबकि विशेषज्ञ इसे सुरक्षित निवेश विकल्प मान रहे हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 12:27:19 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 12:27:19 PM (IST)
    सोने की कीमतों में तेजी। (फाइल फोटो)

    1. दिल्ली में सोना 1,12,580 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ।
    2. मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,10,850 रुपये दर्ज किया।
    3. चेन्नई में सोने की कीमत 1,10,550 रुपये पर पहुंची।

    बिजनेस डेस्क। भारत में सोने के दाम 22 सितंबर 2025 को शांत ट्रेडिंग सेशन में स्थिर बने रहे। कीमती धातु ने मामूली बढ़त दर्ज की, जिससे बाजार की मजबूती का संकेत मिला। निवेशकों और उपभोक्ताओं के लिए यह स्थिरता उत्सव और शादी के मौसम से पहले एक सकारात्मक संकेत मानी जा रही है।

    आज का भाव

    24 कैरेट सोना 11,258 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंचा, जो कल से 243 रुपये अधिक है। 22 कैरेट सोना 10,320 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया, इसमें 40 रुपये की बढ़त हुई। वहीं 18 कैरेट सोना 8,444 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंचा, जिसमें 233 रुपये की वृद्धि देखी गई।

    क्यों बढ़ रही है कीमत

    विशेषज्ञों के अनुसार, सोने की कीमतों में यह लगातार हल्की बढ़त हाल के महीनों में बने सकारात्मक रुझान को दर्शाती है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच सोना अब भी सुरक्षित निवेश विकल्प माना जा रहा है। केंद्रीय बैंकों की नीतियां और भू-राजनीतिक हालात निकट भविष्य में कीमतों पर असर डाल सकते हैं।

    शहरवार सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)

    22 सितंबर 2025 को भारत में सोने की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,12,580 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, जबकि मुंबई में 1,10,850 रुपये और चेन्नई में 1,10,550 रुपये दर्ज हुआ। कोलकाता में यह 1,10,080 रुपये, बेंगलुरु में 1,10,940 रुपये और हैदराबाद में 1,10,400 रुपये रहा।

    उपभोक्ताओं के लिए संदेश

    त्योहार और शादी के सीजन के चलते मांग बनी हुई है। हालांकि, विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि स्थानीय कर और ज्वैलर्स के चार्जेज के चलते वास्तविक दाम में अंतर हो सकता है। इस समय निवेशक सोने को दीर्घकालिक सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं, जबकि खरीदारों के लिए मामूली बढ़त भी महत्वपूर्ण हो सकती है।

