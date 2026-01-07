Gold Rate Today: 2 दिन में 20 हजार रुपये महंगी हुई चांदी, सोने में भी दिखी तेजी; जानें 7 जनवरी के भाव

बिजनेस डेस्क। Gold And Silver Price Today: नया साल ज्वेलरी प्रेमियों के लिए राहत की बजाय महंगाई की चिंता लेकर आया है। साल 2026 की शुरुआत से ही सोना और चांदी की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। खासकर चांदी ने तो सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं।

बीते दो दिनों में चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। सोना भी तेजी के रथ पर सवार है। सर्राफा बाजार से लेकर MCX तक कीमती धातुओं में आई इस तेजी ने सभी को चौंका दिया है।

मंगलवार 6 जनवरी को चांदी की कीमत ने नया रिकॉर्ड कायम किया। 1 किलो चांदी का भाव 2.56 लाख रुपये के पार पहुंच गया। इसके बाद 7 जनवरी को भी तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार सुबह MCX पर चांदी का भाव बढ़कर करीब 2.71 लाख रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया। सिर्फ दो दिनों में चांदी लगभग 20 हजार रुपये प्रति किलो महंगी हो चुकी है।

MCX पर 5 मार्च एक्सपायरी वाली चांदी 2 जनवरी को करीब 2.36 लाख रुपये थी, जो उछलकर 2.56 लाख रुपये से ज्यादा के नए उच्च स्तर पर पहुंच गई।

देश के प्रमुख शहरों में चांदी के भाव

दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, अयोध्या और अहमदाबाद में चांदी करीब ₹2.53 लाख प्रति किलो के आसपास बिक रही है, जबकि चेन्नई में चांदी का भाव सबसे ज्यादा ₹2.71 लाख प्रति किलो तक पहुंच गया है।

सोने की कीमतों में भी उछाल

चांदी के साथ-साथ सोने की कीमतों में भी लगातार मजबूती बनी हुई है। घरेलू बाजार में 24 कैरेट सोना 10 ग्राम के लिए 1.36 लाख रुपये के पार पहुंच गया है। MCX पर फरवरी एक्सपायरी वाला सोना दो दिनों में ही करीब 3,000 रुपये से ज्यादा महंगा हो गया।