मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Gold Rate Today: 15 जनवरी को सोने-चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड, आसमान छू रहे कीमती धातु के दाम

    15 जनवरी को घरेलू बाजार में सोना और चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,44,160 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। वैश्विक अनिश्चितता, भू- ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 15 Jan 2026 02:12:57 PM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 02:12:57 PM (IST)
    Gold Rate Today: 15 जनवरी को सोने-चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड, आसमान छू रहे कीमती धातु के दाम
    सोने-चांदी में तेजी ने बनाया नया रिकॉर्ड। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,44,160 रुपये पहुंचा।
    2. बड़े शहरों में सोने के दाम लगभग समान रहे।
    3. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,640 डॉलर प्रति औंस।

    बिजनेस डेस्क। देश में सोने और चांदी की कीमतों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बना दिया है। 15 जनवरी की सुबह घरेलू बाजार में सोना जोरदार तेजी के साथ ऊंचे स्तर पर पहुंच गया।

    राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 1,44,160 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया, जबकि चांदी भी 2,90,100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। वैश्विक अनिश्चितताओं, भू-राजनीतिक तनाव और ब्याज दरों को लेकर बढ़ती अटकलों के बीच निवेशक सुरक्षित विकल्प के तौर पर सोना-चांदी की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं।

    बड़े शहरों में सोने के ताजा भाव

    • दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,44,160 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,32,160 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 24 कैरेट सोने का भाव 1,44,010 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट का भाव 1,32,010 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है।


  • पुणे और बेंगलुरु में भी सोने की कीमतें इसी स्तर पर बनी हुई हैं। अहमदाबाद और भोपाल में 24 कैरेट सोना 1,44,060 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ में दाम दिल्ली के समान दर्ज किए गए हैं।

    • अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर

    अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव 4,640.13 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है। वैश्विक स्तर पर सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग, ईरान में बढ़ती अशांति और रूस-यूक्रेन संघर्ष के चलते निवेशकों की चिंता बढ़ी है। इसके अलावा अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में संभावित कटौती की उम्मीदें भी सोने-चांदी की कीमतों को समर्थन दे रही हैं।

    चांदी ने भी बनाया रिकॉर्ड

    सोने के साथ-साथ चांदी में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। घरेलू बाजार में चांदी 2,90,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी ने पहली बार 91 डॉलर प्रति औंस का स्तर पार करते हुए 91.56 डॉलर प्रति औंस का रिकॉर्ड बनाया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.