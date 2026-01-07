मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Gold Silver Price 7 Jan 2026: सराफा बाजार में चांदी के दामों में फिर तेजी, अब यह है लेटेस्‍ट रेट

    Gold Silver Price 7 Jan 2026: इंदौर सराफा बाजार में चांदी के दामों में फिर से तेजी का दौर देखा गया। बुधवार को चांदी फिर से 4800 रुपये की तेजी देखी गई। ...और पढ़ें

    By Lokesh SolankiEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 07 Jan 2026 06:03:36 PM (IST)Updated Date: Wed, 07 Jan 2026 06:07:04 PM (IST)
    Gold Silver Price 7 Jan 2026: सराफा बाजार में चांदी के दामों में फिर तेजी, अब यह है लेटेस्‍ट रेट
    सोने और चांदी के दाम।

    HighLights

    1. चांदी आरटीजीएस में ढाई लाख रुपये, जेवराती सोना मामूली बढ़ा
    2. अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़ों पर बाजार की नजर है
    3. इंदौर बाजार में चांदी के दामों में फिर से तेजी का दौर देखा गया

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट की नजर आने वाले अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों पर है। चांदी की कीमत अंतराराष्ट्रीय वायदा बाजार में पहले उछल कर 80 डालर प्रति औंस तक पहुंची लेकिन बाद में 78 डालर के करीब आ गई। दरअसल अंतरराष्ट्रीय बाजार में उछाल के बाद चांदी में निवेशकों ने मुनाफा वसूली भी की। डालर की मजबूती के संकेत भी है।

    निवेशक बेसब्री से दिसंबर के अमेरिकी रोजगार के आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि फेडरल रिजर्व आगे रेट कट करेगा लेकिन फिलहाल उसे होल्ड कर सकता है।

    इस बीच वैश्विक स्तर पर भूराजनेतिक स्थितियां तनावपूर्ण दिख ही रही हैं। भारतीय रुपया अब भी एक डालर के मुकाबले 89.88 रुपये पर खड़ा है। वैश्विक मजबूती और रुपये की कमजोरी भारतीय बाजार में कीमती धातुओं में तेजी को बरकरार रख रही हैं।


    इंदौर सराफा बाजार में चांदी के दामों में फिर से तेजी का दौर देखा गया। बुधवार को चांदी फिर से 4800 रुपये की तेजी देखी गई।

    आरटीजीएस में चांदी के भाव बढ़कर फिर से 250000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए। नकद में इंदौर में चांदी चौरसा 247800 रुपये प्रति किलो बोले गए।

    सोना केडबरी का दाम 140500 रुपये प्रति दस ग्राम पर स्थिर रहा हालांकि जेवराती सोना में 800 रुपये प्रति दस ग्राम की तेजी देखी गई। सराफा बाजार में दोनों धातुओं में ऊंचे दामों पर ग्राहकी की पूछपरख नहीं है।

    हालांकि व्यापारी कह रहे हैं कि वैश्विक स्थितियां ऐसी है कि सोना-चांदी के दामों में तेजी आगे भी बनी रहेगी। दरअसल भूराजनैतिक परिस्थितियां और ट्रंप के बयान जोखिम भावना को कम नहीं होने देंगे। ऐसे में सोना-चांदी अभी आगे भी नए स्तरों को छू सकते हैं।

    कामेक्स पर सोना वायदा ऊपर में 4500 डालर प्रति औंस और नीचे में 4441 डालर प्रति औंस रहा। इसी तरह चांदी वायदा ऊपर में 82.72 डालर प्रति औंस और नीचे में 78.19 डालर प्रति औंस पर कारोबार हुआ।

    इंदौर के बंद भाव

    • सोना केडबरी रवा नकद में 140500 सोना आरटीजीएस में 136200 (जीएसटी अतिरिक्त), सोना 22 कैरेट 124800 रुपये प्रति दस ग्राम (जीएसटी अतिरिक्त) है।

    • मंगलवार को सोना 140500 रुपये पर बंद हुआ। चांदी चौरसा 247800, चांदी आरटीजीएस 250000 चांदी टंच 248390 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 2600 रु. प्रति नग बिका। मंगलवार को चांदी 243000 रु. पर बंद हुई थी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.