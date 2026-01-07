नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट की नजर आने वाले अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों पर है। चांदी की कीमत अंतराराष्ट्रीय वायदा बाजार में पहले उछल कर 80 डालर प्रति औंस तक पहुंची लेकिन बाद में 78 डालर के करीब आ गई। दरअसल अंतरराष्ट्रीय बाजार में उछाल के बाद चांदी में निवेशकों ने मुनाफा वसूली भी की। डालर की मजबूती के संकेत भी है।

इस बीच वैश्विक स्तर पर भूराजनेतिक स्थितियां तनावपूर्ण दिख ही रही हैं। भारतीय रुपया अब भी एक डालर के मुकाबले 89.88 रुपये पर खड़ा है। वैश्विक मजबूती और रुपये की कमजोरी भारतीय बाजार में कीमती धातुओं में तेजी को बरकरार रख रही हैं।

निवेशक बेसब्री से दिसंबर के अमेरिकी रोजगार के आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि फेडरल रिजर्व आगे रेट कट करेगा लेकिन फिलहाल उसे होल्ड कर सकता है।

इंदौर सराफा बाजार में चांदी के दामों में फिर से तेजी का दौर देखा गया। बुधवार को चांदी फिर से 4800 रुपये की तेजी देखी गई।

आरटीजीएस में चांदी के भाव बढ़कर फिर से 250000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए। नकद में इंदौर में चांदी चौरसा 247800 रुपये प्रति किलो बोले गए।

सोना केडबरी का दाम 140500 रुपये प्रति दस ग्राम पर स्थिर रहा हालांकि जेवराती सोना में 800 रुपये प्रति दस ग्राम की तेजी देखी गई। सराफा बाजार में दोनों धातुओं में ऊंचे दामों पर ग्राहकी की पूछपरख नहीं है।

हालांकि व्यापारी कह रहे हैं कि वैश्विक स्थितियां ऐसी है कि सोना-चांदी के दामों में तेजी आगे भी बनी रहेगी। दरअसल भूराजनैतिक परिस्थितियां और ट्रंप के बयान जोखिम भावना को कम नहीं होने देंगे। ऐसे में सोना-चांदी अभी आगे भी नए स्तरों को छू सकते हैं।

कामेक्स पर सोना वायदा ऊपर में 4500 डालर प्रति औंस और नीचे में 4441 डालर प्रति औंस रहा। इसी तरह चांदी वायदा ऊपर में 82.72 डालर प्रति औंस और नीचे में 78.19 डालर प्रति औंस पर कारोबार हुआ।

इंदौर के बंद भाव