Gold Silver Price: धनतेरस पर मार्केट में जबरदस्त उछाल... सोना-चांदी ने तोड़े रिकॉर्ड, जानें आज कितनी है कीमत

बिजनेस डेस्क, इंदौर| Gold Silver Price Today: आज, धनतेरस है और इस मौके पर सोने के भाव झूम उठे। जहां सोना 3600 रुपए प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया तो वहीं चांदी ने भी तेवर दिखाए। चांदी में 700 रुपए प्रति किलोग्राम तक की तेजी दर्ज हुई। मान्यता है कि धनतेरस के दिन की गई खरीदारी पूरे साल घर में बरकत लाती है। इसे लेकर माना जा रहा है कि आज बाजार गुलजार रहेंगे और लोग जमकर सोना-चांदी की खरीदारी करेंगे। कमोडिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि बढ़ती वैश्विक मांग और फेस्टिव सीजन की खरीदारी से धनतेरस पर सोने-चांदी के भाव बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है।

MCX और IBJA पर आज क्या है सोने का भाव? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर 24 कैरेट वाला सोना (Gold Price Today) 1,25,957 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। पिछले दिन के मुकाबले इसमें 312 रुपए की मामूली बढ़ोतरी हुई। जबकि इंडिया बुलियन एंड ज्वैलरी एसोसिएशन पर 24 कैरेट सोने की कीमत (Gold Rate Today) 1,30,874 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। इसमें 3627 रुपए का जबरदस्त उछाल देखने को मिला।