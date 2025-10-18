मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Mukesh Ambani Salary: मुकेश अंबानी ने लगातार 5 साल से नहीं ली सैलरी, जानें कहां से चलाते हैं अपना खर्च

    रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने वित्त वर्ष 2024-25 में लगातार पांचवें साल भी कोई वेतन (Mukesh Ambani Salary) नहीं लिया है। कंपनी की ताज़ा एनुअल रिपोर्ट में बताया गया है कि अंबानी ने कोविड-19 महामारी के दौरान लिया गया अपना फैसला जारी रखा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 18 Oct 2025 03:35:24 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 18 Oct 2025 03:35:24 AM (IST)
    Mukesh Ambani Salary: मुकेश अंबानी ने लगातार 5 साल से नहीं ली सैलरी, जानें कहां से चलाते हैं अपना खर्च
    मुकेश अंबानी ने लगातार 5 साल से नहीं ली सैलरी,

    HighLights

    1. अंबानी ने वित्त वर्ष 2024-25 में लगातार पांचवें साल भी कोई वेतन नहीं लिया है
    2. अंबानी ने कोविड-19 महामारी के दौरान लिया गया अपना फैसला जारी रखा है
    3. उन्होंने सैलरी, भत्ते और इंसेंटिव समेत सभी तरह के मेहनताना छोड़ दिए थे

    नईदुनिया डिजिटल। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने वित्त वर्ष 2024-25 में लगातार पांचवें साल भी कोई वेतन (Mukesh Ambani Salary) नहीं लिया है। कंपनी की ताज़ा एनुअल रिपोर्ट में बताया गया है कि अंबानी ने कोविड-19 महामारी के दौरान लिया गया अपना फैसला जारी रखा है। उस समय उन्होंने सैलरी, भत्ते और इंसेंटिव समेत सभी तरह के मेहनताना छोड़ दिए थे।

    कोरोना काल से बंद सैलरी

    67 वर्षीय अंबानी ने कोरोना काल (वित्त वर्ष 2020-21) से अपनी सैलरी लेना बंद कर दिया। उससे पहले वे 2008-09 से 2019-20 तक हर साल 15 करोड़ रुपये का वेतन लेते रहे थे। हालांकि रिलायंस देश की सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी है और अंबानी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, फिर भी वे पांच साल से बिना वेतन काम कर रहे हैं।


    फोर्ब्स के मुताबिक, 7 अगस्त 2025 तक मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 103.3 बिलियन डॉलर (लगभग 9.06 लाख करोड़ रुपये) आंकी गई है। इस हिसाब से वे दुनिया के 18वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं।

    कैसे चलता है खर्चा?

    RIL में अंबानी परिवार की 50.33% हिस्सेदारी है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी ने 10 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड घोषित किया था। इस हिसाब से परिवार के पास मौजूद 332.27 करोड़ शेयरों से करीब 3,322.7 करोड़ रुपये का डिविडेंड मिला।

    इसके अलावा, बिजनेस से जुड़ी यात्रा, आवास, संचार और कंपनी द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा की लागत का भी उन्हें फायदा मिलता है।

    बच्चों की आय

    अक्टूबर 2023 में मुकेश अंबानी के तीनों बच्चे आकाश अंबानी, ईशा अंबानी पीरामल और अनंत अंबानी रिलायंस बोर्ड में नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए। वित्त वर्ष 2025 में इन्हें 0.06 करोड़ सिटिंग फीस और 2.25 करोड़ रुपये कमीशन मिला।

    वहीं नीता अंबानी, जिन्होंने अगस्त 2023 में बोर्ड से इस्तीफा दिया था, उन्हें वित्त वर्ष 2024 में 0.02 करोड़ सिटिंग फीस और 0.97 करोड़ कमीशन प्राप्त हुआ। वित्त वर्ष 2025 की सूची में उनका नाम शामिल नहीं है।

    इसे भी पढ़ें- Diwali पर कमाई का सुनहरा मौका... फेस्टिव सीजन में शुरू करें ये 5 छोटे बिजनेस, कम खर्च में होगा ज्यादा मुनाफा

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.