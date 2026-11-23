बिजनेस डेस्क। सोने-चांदी के भाव में आज यानी 23 नवंबर 2026 को सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को COMEX पर उछाल देखने को मिल रहा है। MCX पर 10 ग्राम सोने का भाव पिछले सप्ताह 1,21,949 रुपये पर आ गया था।

आज सुबह 7.35 बजे COMEX पर गोल्ड रेट 2.59% के उछाल के बाद 3,606.30 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। जबकि आज चांदी की कीमत 2.69% की तेजी के बाद 42.18 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। पिछले सप्ताह MCX पर सोना 4.32% की गिरावट के साथ 1,21,949 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 0.78% की मामूली तेजी के बाद 1,48,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर क्लोज हुई थी। आज bullions.co.in पर 10 ग्राम सोने का भाव 1,22,530 रुपये और 1 किलो चांदी का रेट 1,49,610 रुपये है।