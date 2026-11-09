दिवाली के बाद फिर चमका सोना! वैश्विक बाजार में उछले दाम, चेक करें आज आपके शहर में सोने और चांदी का नया भाव

बिजनेस डेस्क। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी 9 नवंबर 2026, सोमवार को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। दिवाली और त्योहारी सीजन के दौरान देशभर में हुई रिकॉर्ड खरीदारी के बाद आज कॉमेक्स (COMEX) पर सोना उछलकर 4,114.50 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में आई इस मजबूती का असर घरेलू वायदा बाजार यानी एमसीएक्स (MCX) और देश भर के प्रमुख खुदरा बाजारों पर साफ दिखाई दे रहा है।

पिछले कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को एमसीएक्स पर सोना 1,42,364 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,84,977 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुई थी। आइए जानते हैं कि आज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और भोपाल में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के साथ चांदी के क्या भाव चल रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू वायदा बाजार का हाल

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अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंज (COMEX) पर आज सुबह सोना 0.97 प्रतिशत की बढ़त के साथ 4,114.50 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है।

वैश्विक बाजार में चांदी की चमक और तेज हुई है, जहां 2.71 प्रतिशत की भारी उछाल के साथ भाव 53.350 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है।

शुक्रवार को घरेलू वायदा बाजार में सोना 1,42,364 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,84,977 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

Bullions.co.in के अनुसार, आज हाजिर बाजार में सोना 1,43,040 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 1,85,690 रुपये प्रति किलोग्राम पर बना हुआ है।

गुड रिटर्न्स के अनुसार आज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के खुदरा बाजार में एक किलोग्राम चांदी का भाव 2,04,900 रुपये पर पहुंच गया है।

प्रमुख शहरों में आज सोने के ताजा रेट (प्रति 10 ग्राम)

दिल्ली: 24 कैरेट सोना 1,43,590 रुपये, 22 कैरेट 1,31,740 रुपये और 18 कैरेट 1,07,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है।

मुंबई: 24 कैरेट सोना 1,43,560 रुपये, 22 कैरेट 1,31,590 रुपये और 18 कैरेट 1,07,670 रुपये प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध है।

भोपाल: 24 कैरेट सोने का भाव 1,43,590 रुपये, 22 कैरेट 1,31,740 रुपये और 18 कैरेट 1,07,820 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

चेन्नई: 24 कैरेट सोना 1,43,560 रुपये, 22 कैरेट 1,31,590 रुपये और 18 कैरेट 1,07,670 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है।

कोलकाता: 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,43,560 रुपये, 22 कैरेट 1,31,590 रुपये और 18 कैरेट 1,07,670 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर है।

सोने-चांदी की कीमतों में तेजी की मुख्य वजह क्या है?

कच्चे तेल में गिरावट और भू-राजनीतिक संकेत: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि यदि ईरान (Strait of Hormuz) को खुला रखने और परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा के लिए आगे आता है, तो उस पर नए सैन्य हमलों का जोखिम टल सकता है।

डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में नरमी: अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स में आई कमजोरी का सीधा सहारा कीमती धातुओं को मिला है। डॉलर के फिसलते ही अंतरराष्ट्रीय निवेशकों ने सोने और चांदी की सुरक्षित खरीदारी तेज कर दी है, जिसका असर वैश्विक और घरेलू कीमतों में उछाल के रूप में सामने आया है।