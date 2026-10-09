Gold Silver Price Today: सोना-चांदी खरीदने का बना रहे हैं प्लान? खरीदारी से पहले चेक करें दिल्ली-मुंबई, इंदौर समेत हर शहर की पूरी रेट लिस्ट

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। सोना-चांदी के दाम में हर दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। आज आपके शहर में सोना-चांदी के क्या ताजा रेट चल रहे हैं, आइए आपको इस आर्टिकल में बताते हैं।

भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,969 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,724 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,232 प्रति ग्राम है। जबकि भारत में चांदी की कीमत आज ₹234.90 प्रति ग्राम और ₹2,34,900 प्रति किलोग्राम है।