Gold Silver Price Today: सोना-चांदी खरीदने का बना रहे हैं प्लान? खरीदारी से पहले चेक करें दिल्ली-मुंबई, इंदौर समेत हर शहर की पूरी रेट लिस्ट
सोना-चांदी के दाम में हर दिन बदलाव होता रहता है, ऐसे में जरूरी है कि आप जब भी इसे खरीदने का प्लान करें तो पहले ताजा रेट चेक कर लें।
Publish Date: Fri, 09 Oct 2026 08:17:22 AM (IST)Updated Date: Fri, 09 Oct 2026 08:17:22 AM (IST)
HighLights
- भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,969 प्रति ग्राम
- 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,724 प्रति ग्राम
- 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,232 प्रति ग्राम
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। सोना-चांदी के दाम में हर दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। आज आपके शहर में सोना-चांदी के क्या ताजा रेट चल रहे हैं, आइए आपको इस आर्टिकल में बताते हैं।
भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,969 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,724 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,232 प्रति ग्राम है। जबकि भारत में चांदी की कीमत आज ₹234.90 प्रति ग्राम और ₹2,34,900 प्रति किलोग्राम है।
जानिए आपके शहर में सोने की कीमत
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,969 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,724 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,232 प्रति ग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,956 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,709 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,217 प्रति ग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,956 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,709 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,217 प्रति ग्राम है।
- इंदौर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,959 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,714 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,222 प्रति ग्राम है।
- बैंगलोर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,956 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,709 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,217 प्रति ग्राम है।
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,956 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,709 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,264 प्रति ग्राम है।
- रायपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,956 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,709 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,217 प्रति ग्राम है।
- भोपाल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,959 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,714 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,222 प्रति ग्राम है।
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जानिए आपके शहर में चांदी के रेट
- दिल्ली में चांदी की कीमत आज ₹234.90 प्रति ग्राम और ₹2,34,900 प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में चांदी की कीमत आज ₹234.90 प्रति ग्राम और ₹2,34,900 प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में चांदी की कीमत आज ₹234.90 प्रति ग्राम और ₹2,34,900 प्रति किलोग्राम है।
- इंदौर में चांदी की कीमत आज ₹234.90 प्रति ग्राम और ₹2,34,900 प्रति किलोग्राम है।
- बैंगलोर में चांदी की कीमत आज ₹234.90 प्रति ग्राम और ₹2,34,900 प्रति किलोग्राम है।
- चेन्नई में चांदी की कीमत आज ₹244.90 प्रति ग्राम और ₹2,44,900 प्रति किलोग्राम है।
- रायपुर में चांदी की कीमत आज ₹234.90 प्रति ग्राम और ₹2,34,900 प्रति किलोग्राम है।
- भोपाल में चांदी की कीमत आज ₹234.90 प्रति ग्राम और ₹2,34,900 प्रति किलोग्राम है।