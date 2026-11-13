छठ पूजा के पहले दिन सोने-चांदी के दाम में आई तेजी, चेक करें अपने शहर का रेट
सोना-चांदी के दाम में आज छठ पूजा के दिन तेजी देखने को मिल रही है। आइए जानते हैं देश भर में क्या रेट चल रहा है।
Publish Date: Fri, 13 Nov 2026 09:15:24 AM (IST)Updated Date: Fri, 13 Nov 2026 09:15:24 AM (IST)
छठ पूजा के पहले दिन सोना चांदी के दाम में आईं तेजी, चेक करें अपने शहर का रेट
HighLights
- सोना-चांदी के दाम में आज छठ पूजा के दिन तेजी
- जानिए आपके शहर में सोने का रेट
- दिल्ली में आज 1 किलो चांदी की कीमत 1,99,900 रुपये
बिजनेस डेस्क। आज 13 नवंबर 2026 को छठ पूजा के पहले दिन सोने-चांदी की कीमतों में तेजी शुरू हो गई। आज COMEX पर सोने का भाव 3,913.10 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है, जबकि Bullions.co.in पर भारत में सोने का भाव 1,36,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
आपके शहर में सोने का रेट
- दिल्ली: 24 कैरेट सोना ₹1,39,940, 22 कैरेट सोना ₹1,28,340 और 18 कैरेट सोना ₹1,04,990
- चेन्नई: 24 कैरेट सोना ₹1,39,790, 22 कैरेट सोना ₹1,28,140 और 18 कैरेट सोना ₹1,04,840
- मुंबई: 24 कैरेट सोना ₹1,39,790, 22 कैरेट सोना ₹1,28,140 और 18 कैरेट सोना ₹1,04,840
- कोलकाता: 24 कैरेट सोना ₹1,39,790, 22 कैरेट सोना ₹1,28,140 और 18 कैरेट सोना ₹1,04,840
- हैदराबाद: 24 कैरेट सोना ₹1,39,790, 22 कैरेट सोना ₹1,28,140 और 18 कैरेट सोना ₹1,04,840
- जयपुर: 24 कैरेट सोना ₹1,39,940, 22 कैरेट सोना ₹1,28,340 और 18 कैरेट सोना ₹1,04,990
- भोपाल: 24 कैरेट सोना ₹1,39,840, 22 कैरेट सोना ₹1,28,240 और 18 कैरेट सोना ₹1,04,890
- बेंगलुरु: 24 कैरेट सोना ₹1,39,790, 22 कैरेट सोना ₹1,28,140 और 18 कैरेट सोना ₹1,04,840
चांदी का भाव
- देश की राजधानी दिल्ली में आज 1 किलो चांदी की कीमत 1,99,900 रुपये है।
- मुंबई और कोलकाता में चांदी का भाव 1,99,900 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चेन्नई में आज चांदी की कीमत 1,99,900 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- भोपाल और जयपुर में आज एक किलो चांदी का भाव 1,99,900 रुपये है।
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