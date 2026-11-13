छठ पूजा के पहले दिन सोने-चांदी के दाम में आई तेजी, चेक करें अपने शहर का रेट

बिजनेस डेस्क। आज 13 नवंबर 2026 को छठ पूजा के पहले दिन सोने-चांदी की कीमतों में तेजी शुरू हो गई। आज COMEX पर सोने का भाव 3,913.10 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है, जबकि Bullions.co.in पर भारत में सोने का भाव 1,36,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।