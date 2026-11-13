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छठ पूजा के पहले दिन सोने-चांदी के दाम में आई तेजी, चेक करें अपने शहर का रेट

सोना-चांदी के दाम में आज छठ पूजा के दिन तेजी देखने को मिल रही है। आइए जानते हैं देश भर में क्या रेट चल रहा है।

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Fri, 13 Nov 2026 09:15:24 AM (IST)Updated Date: Fri, 13 Nov 2026 09:15:24 AM (IST)
छठ पूजा के पहले दिन सोने-चांदी के दाम में आई तेजी, चेक करें अपने शहर का रेट
छठ पूजा के पहले दिन सोना चांदी के दाम में आईं तेजी, चेक करें अपने शहर का रेट

HighLights

  1. सोना-चांदी के दाम में आज छठ पूजा के दिन तेजी
  2. जानिए आपके शहर में सोने का रेट
  3. दिल्ली में आज 1 किलो चांदी की कीमत 1,99,900 रुपये

बिजनेस डेस्क। आज 13 नवंबर 2026 को छठ पूजा के पहले दिन सोने-चांदी की कीमतों में तेजी शुरू हो गई। आज COMEX पर सोने का भाव 3,913.10 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है, जबकि Bullions.co.in पर भारत में सोने का भाव 1,36,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

आपके शहर में सोने का रेट

  • दिल्ली: 24 कैरेट सोना ₹1,39,940, 22 कैरेट सोना ₹1,28,340 और 18 कैरेट सोना ₹1,04,990

  • चेन्नई: 24 कैरेट सोना ₹1,39,790, 22 कैरेट सोना ₹1,28,140 और 18 कैरेट सोना ₹1,04,840

  • मुंबई: 24 कैरेट सोना ₹1,39,790, 22 कैरेट सोना ₹1,28,140 और 18 कैरेट सोना ₹1,04,840

  • कोलकाता: 24 कैरेट सोना ₹1,39,790, 22 कैरेट सोना ₹1,28,140 और 18 कैरेट सोना ₹1,04,840

  • हैदराबाद: 24 कैरेट सोना ₹1,39,790, 22 कैरेट सोना ₹1,28,140 और 18 कैरेट सोना ₹1,04,840

  • जयपुर: 24 कैरेट सोना ₹1,39,940, 22 कैरेट सोना ₹1,28,340 और 18 कैरेट सोना ₹1,04,990

  • भोपाल: 24 कैरेट सोना ₹1,39,840, 22 कैरेट सोना ₹1,28,240 और 18 कैरेट सोना ₹1,04,890

  • बेंगलुरु: 24 कैरेट सोना ₹1,39,790, 22 कैरेट सोना ₹1,28,140 और 18 कैरेट सोना ₹1,04,840

चांदी का भाव

  • देश की राजधानी दिल्ली में आज 1 किलो चांदी की कीमत 1,99,900 रुपये है।

  • मुंबई और कोलकाता में चांदी का भाव 1,99,900 रुपये प्रति किलोग्राम है।

  • चेन्नई में आज चांदी की कीमत 1,99,900 रुपये प्रति किलोग्राम है।

  • भोपाल और जयपुर में आज एक किलो चांदी का भाव 1,99,900 रुपये है।

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