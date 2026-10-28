Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में फिर आई गिरावट, COMEX से लेकर MCX तक फिसले भाव, देखें आज का ताजा रेट

बिजनेस डेस्क। आज COMEX पर गोल्ड रेट 4,068.70 डॉलर प्रति औंस पर है। जबकि कल MCX पर सोने का रेट ₹1,44,100 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट

COMEX पर आज गोल्ड 0.14% की गिरावट के बाद 4,068.70 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है।

अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी बाजार कॉमेक्स पर आज चांदी 0.19% की गिरावट के बाद 54.41 डॉलर प्रति औंस पर आ गई है।

MCX पर कल 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1,44,100 और 1 किलो चांदी का रेट ₹1,96,511 पर बंद हुआ।

Bullions.co.in पर आज सोने की कीमत ₹1,44,490 प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत ₹1,97,040 प्रति किलोग्राम पर है।

इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) पर कल 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,171 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने का भाव ₹13,831 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,479 प्रति ग्राम पर बंद हुई।

जानिए आपके शहर में सोने के रेट

दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने का भाव ₹14,345 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,151 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने का रेट ₹10,763 प्रति ग्राम दर्ज किया गया है।

वहीं मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में सोने के दाम एक समान बने हुए हैं। इन तीनों शहरों में 24 कैरेट सोना ₹14,330 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना ₹13,136 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना ₹10,758 प्रति ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।