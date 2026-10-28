Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में फिर आई गिरावट, COMEX से लेकर MCX तक फिसले भाव, देखें आज का ताजा रेट

बिजनेस डेस्क। आज COMEX पर गोल्ड रेट 4,068.70 डॉलर प्रति औंस पर है। जबकि कल MCX पर सोने का रेट ₹1,44,100 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।
दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने का भाव ₹14,345 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,151 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने का रेट ₹10,763 प्रति ग्राम दर्ज किया गया है।
वहीं मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में सोने के दाम एक समान बने हुए हैं। इन तीनों शहरों में 24 कैरेट सोना ₹14,330 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना ₹13,136 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना ₹10,758 प्रति ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और गुजरात के वडोदरा में भी सोने के भाव एक जैसे दर्ज किए गए हैं। इन दोनों शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,335 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने का भाव ₹13,141 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने का रेट ₹10,753 प्रति ग्राम पर बना हुआ है।
यह भी पढ़ें- Indore Sarafa: इंदौर में ₹2,000 सस्ती हुई चांदी, सोना भी गिरा, खरीदारी से पहले चेक करें आज का रेट
दक्षिण भारत के प्रमुख शहर चेन्नई की बात करें तो यहां 24 कैरेट सोना ₹14,330 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना ₹13,136 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना ₹10,751 प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है।