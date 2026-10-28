Indore Sarafa: इंदौर में ₹2,000 सस्ती हुई चांदी, सोना भी गिरा, खरीदारी से पहले चेक करें आज का रेट

बिजनेस डेस्क। इंदौर के सराफा बाजार में आज 28 अक्टूबर 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में नरमी देखने को मिल रही है। आज सुबह 24 कैरेट (999 शुद्धता) सोने का भाव ₹1,45,190 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट (916 शुद्धता) सोने का भाव ₹1,32,994 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट (750 शुद्धता) सोने का भाव ₹1,08,893 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। वहीं चांदी (999 शुद्धता) का भाव ₹2,00,064 प्रति किलोग्राम के स्तर पर बना हुआ है।

अंतरराष्ट्रीय दबाव से बुलियन मार्केट में मंदी अंतरराष्ट्रीय बुलियन बाजार में ऊंचे दामों पर सपोर्ट नहीं मिलने से सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। वैश्विक दबाव का सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर भी देखने को मिला है। मंगलवार को इंदौर सराफा बाजार में सोना केडबरी ₹600 टूटकर ₹1,43,200 प्रति 10 ग्राम और चांदी चौरसा ₹2,000 घटकर ₹1,97,000 प्रति किलो के स्तर पर आ गई है।