Gold Silver Price Today: सोना हुआ महंगा, चांदी में आई नरमी, देखें अपने शहर का ताजा रेट यहां

बिजनेस डेस्क। आज यानी 29 अक्टूबर को देश भर में 24 कैरेट सोने का भाव ₹14,396 प्रति ग्राम, 22 कैरेट का भाव ₹13,196 प्रति ग्राम और 18 कैरेट का भाव ₹10,797 प्रति ग्राम पर पहुंच गया है।

आज चांदी ₹219.90 प्रति ग्राम और ₹2,19,900 प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है। अक्टूबर की शुरुआत में चांदी ₹2,40,000 प्रति किलो के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद अब तक करीब 6.43% सस्ती हो चुकी है, जो ग्राहकों के लिए बजट के अंदर खरीदारी करने का अच्छा मौका है।