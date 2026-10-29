Gold Silver Price Today: सोना हुआ महंगा, चांदी में आई नरमी, देखें अपने शहर का ताजा रेट यहां
अगर सोना-चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले रेट जरूर चेक कर लें।
Publish Date: Thu, 29 Oct 2026 08:37:09 AM (IST)Updated Date: Thu, 29 Oct 2026 08:37:09 AM (IST)
HighLights
- सोना-चांदी खरीदने का मन बना रहे
- घर से निकलने से पहले रेट चेक कर लें
- जानिए आपके शहर में सोने का रेट
बिजनेस डेस्क। आज यानी 29 अक्टूबर को देश भर में 24 कैरेट सोने का भाव ₹14,396 प्रति ग्राम, 22 कैरेट का भाव ₹13,196 प्रति ग्राम और 18 कैरेट का भाव ₹10,797 प्रति ग्राम पर पहुंच गया है।
आज चांदी ₹219.90 प्रति ग्राम और ₹2,19,900 प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है। अक्टूबर की शुरुआत में चांदी ₹2,40,000 प्रति किलो के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद अब तक करीब 6.43% सस्ती हो चुकी है, जो ग्राहकों के लिए बजट के अंदर खरीदारी करने का अच्छा मौका है।
जानिए आपके शहर में सोने का रेट
- पटना में आज 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,44,010 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। कल यह भाव ₹1,43,950 था, यानी आज इसमें ₹60 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,44,110 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। कल के भाव ₹1,44,050 के मुकाबले आज यहां ₹60 की तेजी आई है।
- लखनऊ में आज सोना ₹60 महंगा होकर ₹1,44,110 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है, जबकि कल यहां भाव ₹1,44,050 प्रति 10 ग्राम था।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोना ₹1,43,960 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। कल के भाव ₹1,43,950 की तुलना में आज यहां ₹10 की मामूली बढ़त देखी गई है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,43,960 प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है। कल के मुकाबले आज यहां सोने के दाम में ₹10 का इजाफा हुआ है।
- बेंगलुरु में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,43,960 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। कल यह ₹1,43,950 प्रति 10 ग्राम था, यानी आज इसमें ₹10 की बढ़त दर्ज हुई है।
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोना ₹1,43,960 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। कल के भाव ₹1,43,950 की तुलना में आज यहां ₹10 की तेजी आई है।
- रांची में आज 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,43,960 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। कल के बंद भाव ₹1,43,950 के मुकाबले आज यहां ₹10 की बढ़ोतरी देखने को मिली है।
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जानिए आपके शहर में चांदी का भाव
- पटना में आज 1 किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,19,900 पर आ गई है। कल यह भाव ₹2,20,000 था, यानी आज इसमें ₹100 की नरमी देखने को मिली है।
- रांची में आज 1 किलो चांदी का भाव ₹2,19,900 दर्ज किया गया है। कल के बंद भाव ₹2,20,000 के मुकाबले आज यहां ₹100 की गिरावट आई है।
- उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चांदी ₹100 सस्ती होकर ₹2,19,900 प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है, जबकि कल यहां भाव ₹2,20,000 प्रति किलो था।
- दिल्ली में आज चांदी का भाव ₹2,19,900 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। कल के भाव ₹2,20,000 की तुलना में आज यहां ₹100 की कमी दर्ज की गई है।
- कोलकाता में आज 1 किलो चांदी की कीमत ₹2,19,900 पर बनी हुई है। कल यह भाव ₹2,20,000 था, जिससे आज इसमें ₹100 की गिरावट आई है।
- मुंबई में आज चांदी का भाव ₹2,19,900 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है। कल के स्तर ₹2,20,000 के मुकाबले आज यहां ₹100 की नरमी देखी गई है।
- बेंगलुरु में आज 1 किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,19,900 दर्ज की गई है। कल यह ₹2,20,000 प्रति किलो थी, यानी आज यहां भाव ₹100 कम हुआ है।
- चेन्नई में आज चांदी का भाव ₹2,19,900 प्रति किलोग्राम के स्तर पर बना हुआ है। कल के भाव ₹2,20,000 की तुलना में आज यहां ₹100 की गिरावट दर्ज की गई है।