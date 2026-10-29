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Gold Silver Price Today: सोना हुआ महंगा, चांदी में आई नरमी, देखें अपने शहर का ताजा रेट यहां

अगर सोना-चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले रेट जरूर चेक कर लें।

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Thu, 29 Oct 2026 08:37:09 AM (IST)Updated Date: Thu, 29 Oct 2026 08:37:09 AM (IST)
Gold Silver Price Today: सोना हुआ महंगा, चांदी में आई नरमी, देखें अपने शहर का ताजा रेट यहां

HighLights

  1. सोना-चांदी खरीदने का मन बना रहे
  2. घर से निकलने से पहले रेट चेक कर लें
  3. जानिए आपके शहर में सोने का रेट

बिजनेस डेस्क। आज यानी 29 अक्टूबर को देश भर में 24 कैरेट सोने का भाव ₹14,396 प्रति ग्राम, 22 कैरेट का भाव ₹13,196 प्रति ग्राम और 18 कैरेट का भाव ₹10,797 प्रति ग्राम पर पहुंच गया है।

आज चांदी ₹219.90 प्रति ग्राम और ₹2,19,900 प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है। अक्टूबर की शुरुआत में चांदी ₹2,40,000 प्रति किलो के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद अब तक करीब 6.43% सस्ती हो चुकी है, जो ग्राहकों के लिए बजट के अंदर खरीदारी करने का अच्छा मौका है।

जानिए आपके शहर में सोने का रेट

  • पटना में आज 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,44,010 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। कल यह भाव ₹1,43,950 था, यानी आज इसमें ₹60 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,44,110 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। कल के भाव ₹1,44,050 के मुकाबले आज यहां ₹60 की तेजी आई है।

  • लखनऊ में आज सोना ₹60 महंगा होकर ₹1,44,110 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है, जबकि कल यहां भाव ₹1,44,050 प्रति 10 ग्राम था।

  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोना ₹1,43,960 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। कल के भाव ₹1,43,950 की तुलना में आज यहां ₹10 की मामूली बढ़त देखी गई है।

  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,43,960 प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है। कल के मुकाबले आज यहां सोने के दाम में ₹10 का इजाफा हुआ है।

  • बेंगलुरु में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,43,960 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। कल यह ₹1,43,950 प्रति 10 ग्राम था, यानी आज इसमें ₹10 की बढ़त दर्ज हुई है।

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोना ₹1,43,960 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। कल के भाव ₹1,43,950 की तुलना में आज यहां ₹10 की तेजी आई है।

  • रांची में आज 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,43,960 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। कल के बंद भाव ₹1,43,950 के मुकाबले आज यहां ₹10 की बढ़ोतरी देखने को मिली है।

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जानिए आपके शहर में चांदी का भाव

  • पटना में आज 1 किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,19,900 पर आ गई है। कल यह भाव ₹2,20,000 था, यानी आज इसमें ₹100 की नरमी देखने को मिली है।

  • रांची में आज 1 किलो चांदी का भाव ₹2,19,900 दर्ज किया गया है। कल के बंद भाव ₹2,20,000 के मुकाबले आज यहां ₹100 की गिरावट आई है।

  • उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चांदी ₹100 सस्ती होकर ₹2,19,900 प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है, जबकि कल यहां भाव ₹2,20,000 प्रति किलो था।

  • दिल्ली में आज चांदी का भाव ₹2,19,900 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। कल के भाव ₹2,20,000 की तुलना में आज यहां ₹100 की कमी दर्ज की गई है।

  • कोलकाता में आज 1 किलो चांदी की कीमत ₹2,19,900 पर बनी हुई है। कल यह भाव ₹2,20,000 था, जिससे आज इसमें ₹100 की गिरावट आई है।

  • मुंबई में आज चांदी का भाव ₹2,19,900 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है। कल के स्तर ₹2,20,000 के मुकाबले आज यहां ₹100 की नरमी देखी गई है।

  • बेंगलुरु में आज 1 किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,19,900 दर्ज की गई है। कल यह ₹2,20,000 प्रति किलो थी, यानी आज यहां भाव ₹100 कम हुआ है।

  • चेन्नई में आज चांदी का भाव ₹2,19,900 प्रति किलोग्राम के स्तर पर बना हुआ है। कल के भाव ₹2,20,000 की तुलना में आज यहां ₹100 की गिरावट दर्ज की गई है।


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