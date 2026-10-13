Gold Silver Price Today: नवरात्रि के दूसरे दिन गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें अपने शहर के लेटेस्ट रेट्स
Gold Silver Price Today: नवरात्रि के दूसरे दिन सोना-चांदी के क्या रेट चल रहे हैं, आइए जानते हैं।
Publish Date: Tue, 13 Oct 2026 08:28:37 AM (IST)Updated Date: Tue, 13 Oct 2026 08:28:37 AM (IST)
HighLights
- नवरात्रि के दूसरे दिन क्या चल रहे हैं सोना-चांदी के रेट
- नवरात्रि के दूसरे दिन गिरे सोना-चांदी के दाम
- यहां जानें अपने शहर के लेटेस्ट रेट्स
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्रि के दूसरे दिन आज 12 अक्टूबर 2026 को सोने और चांदी की वायदा कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर एक्सपायरी वाला सोना 1,006 रुपये यानी 0.66% गिरकर 1,50,493 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। पिछले कारोबारी सत्र में इसका बंद भाव 1,51,499 रुपये रहा था। जबकि, चांदी की कीमतों में भी कमजोरी देखने को मिली। MCX पर दिसंबर एक्सपायरी वाली चांदी सुबह 10:12 बजे 645 रुपये यानी 0.29% गिरकर 2,25,110 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी का भाव 2,25,755 रुपये प्रति किलोग्राम था।
गुडरिटर्न्स पर 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15,098 रुपये, 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 13,840 रुपये और 18 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 11,324 रुपये है। वहीं एक किलो चांदी का भाव 2.4 लाख रुपये है।
देखें अपने शहर में सोने की कीमत
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,981 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,734 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,240 प्रति ग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,967 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,719 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,225 प्रति ग्राम है।
- पुणे में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,967 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,719 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,225 प्रति ग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,967 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,719 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,225 प्रति ग्राम है।
- बैंगलोर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,967 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,719 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,225 प्रति ग्राम है।
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,967 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,719 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,269 प्रति ग्राम है।
- हैदराबाद में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,967 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,719 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,225 प्रति ग्राम है।
MP, छत्तीसगढ़ में सोने की कीमत
- इंदौर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,971 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,724 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,230 प्रति ग्राम है।
- रायपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,967 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,719 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,225 प्रति ग्राम है।
- भोपाल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,971 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,724 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,230 प्रति ग्राम है।
यह भी पढ़ें- Delhi Shopping Markets for Diwali: फेस्टिवल सीजन में शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली के ये 4 सस्ते बाजार, देखें पूरी लिस्ट
देश के बड़े शहरों में चांदी की कीमत
- दिल्ली में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।
- बैंगलोर में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।
- पुणे में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।
MP, छत्तीसगढ़ में चांदी की कीमत
- इंदौर में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।
- रायपुर में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।
- भोपाल में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।