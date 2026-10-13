Gold Silver Price Today: नवरात्रि के दूसरे दिन गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें अपने शहर के लेटेस्ट रेट्स

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्रि के दूसरे दिन आज 12 अक्टूबर 2026 को सोने और चांदी की वायदा कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर एक्सपायरी वाला सोना 1,006 रुपये यानी 0.66% गिरकर 1,50,493 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। पिछले कारोबारी सत्र में इसका बंद भाव 1,51,499 रुपये रहा था। जबकि, चांदी की कीमतों में भी कमजोरी देखने को मिली। MCX पर दिसंबर एक्सपायरी वाली चांदी सुबह 10:12 बजे 645 रुपये यानी 0.29% गिरकर 2,25,110 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी का भाव 2,25,755 रुपये प्रति किलोग्राम था।