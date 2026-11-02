Gold Silver Price Today: फेस्टिव सीजन की शुरुआत में उछले सोने-चांदी के दाम, जानिए दिल्ली से रायपुर तक 24K, 22K और 18K के ताजा रेट

बिजनेस डेस्क। आज 2 नवंबर 2026 को सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। COMEX पर गोल्ड रेट 3,915.80 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। MCX पर सोने का भाव 1,38,419 रुपये प्रति 10 ग्राम पर क्लोज हुआ था। आइए जानते हैं आज दिल्ली से लेकर लखनऊ, भोपाल और अहमदाबाद तक क्या चल रहे हैं 24K, 22K और 18K के गोल्ड रेट।