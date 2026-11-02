लगातार तीसरे महीने बढ़े कमर्शियल गैस के दाम, जानिए दिल्ली से भोपाल तक क्या हैं घरेलू सिलेंडर के रेट

बिजनेस डेस्क। सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने कमर्शियल LPG की रिटेल कीमतों में 10 रुपये से 11.5 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। यह लगातार तीसरा महीना है, जब कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इससे पहले सितंबर में 9.50 रुपये का इजाफा किया गया था और अक्टूबर में 62.50 का बड़ा उछाल आया था।