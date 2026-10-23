Gold Silver Price Today: धड़ाम से गिरे सोना-चांदी के दाम, इंदौर से दिल्ली तक जानें कितना सस्ता हुआ 18K, 22K और 24K सोने का रेट

बिजनेस डेस्क। एक झटके में चांदी की कीमतों में गिरावट आ गई है। MCX पर चांदी का भाव 10,000 रुपये से ज्यादा टूटकर 1,98,816 रुपये प्रति किलो के निचले स्तर तक पहुंच गया। वहीं, कारोबार के अंत में चांदी 9,000 रुपये से ज्यादा की गिरावट के साथ 2 लाख रुपये प्रति किलो के नीचे बंद हुई।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। चांदी फिलहाल 54 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रही है। सोने की कीमतों में भारी गिरावट सिर्फ चांदी ही नहीं, सोने की कीमतों में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। सोना 2,000 रुपये से ज्यादा टूट गया और अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,012 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा है। जानिए आपके शहर में सोना-चांदी की कीमत दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,452 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,249 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹10,843 प्रति ग्राम है।

बैंगलोर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,437 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,234 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹10,828 प्रति ग्राम है।

भोपाल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,442 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,239 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹10,833 प्रति ग्राम है। चांदी की कीमत आज ₹224.90 प्रति ग्राम और ₹2,24,900 प्रति किलोग्राम है।

रायपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,437 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,234 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹10,828 प्रति ग्राम है। चांदी की कीमत आज ₹224.90 प्रति ग्राम और ₹2,24,900 प्रति किलोग्राम है। यह भी पढ़ें- MP, छत्तीसगढ़ समेत देशभर में टूटे सोने-चांदी के दाम, जानिए अपने शहर का ताजा भाव इंदौर और रतलाम सराफा बाजार में सोने-चांदी के रेट्स कल गुरुवार को इंदौर सराफा बाजार में सोने और चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, जहां कैडबरी सोना ₹600 घटकर ₹1,46,400 प्रति 10 ग्राम और चांदी चौरसा ₹5,300 टूटकर ₹2,05,200 प्रति किलो पर बंद हुई थी (आरटीजीएस में चांदी ₹6,600 घटकर ₹1,99,300 प्रति किलो रही थी)।