बिजनेस डेस्क। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का पिछला बंद भाव 1,21,137 रुपये प्रति 10 ग्राम था। आज 161 रुपये की बढ़ोतरी के साथ इसकी कीमत 1,21,298 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। जबकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में सोने की कीमत 3,575.60 डॉलर प्रति औंस है।

चांदी की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का पिछला बंद भाव 1,42,517 रुपये प्रति किलो था, जो आज 532 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 1,43,049 रुपये प्रति किलो हो गई है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में चांदी की कीमत 41.04 डॉलर प्रति औंस है।

दिल्ली से लेकर मुंबई तक में क्या चल रहा है रेट दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,23,420 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,13,140 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने का भाव ₹92,600 प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी ₹1,65,000 प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। मुंबई: आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना ₹1,23,270 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना ₹1,12,990 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना ₹92,450 प्रति 10 ग्राम के भाव पर मिल रहा है, वहीं चांदी की कीमत ₹1,65,000 प्रति किलोग्राम है।