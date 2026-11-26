बिजनेस डेस्क। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का पिछला बंद भाव 1,21,137 रुपये प्रति 10 ग्राम था। आज 161 रुपये की बढ़ोतरी के साथ इसकी कीमत 1,21,298 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। जबकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में सोने की कीमत 3,575.60 डॉलर प्रति औंस है।
चांदी की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का पिछला बंद भाव 1,42,517 रुपये प्रति किलो था, जो आज 532 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 1,43,049 रुपये प्रति किलो हो गई है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में चांदी की कीमत 41.04 डॉलर प्रति औंस है।
दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,23,420 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,13,140 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने का भाव ₹92,600 प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी ₹1,65,000 प्रति किलोग्राम पर बिक रही है।
मुंबई: आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना ₹1,23,270 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना ₹1,12,990 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना ₹92,450 प्रति 10 ग्राम के भाव पर मिल रहा है, वहीं चांदी की कीमत ₹1,65,000 प्रति किलोग्राम है।
कोलकाता: कोलकाता सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,23,270 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,12,990 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹92,450 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है, जबकि चांदी ₹1,65,000 प्रति किलोग्राम पर स्थिर है।
चेन्नई: चेन्नई में आज 24 कैरेट सोना ₹1,24,570 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना ₹1,14,190 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना ₹93,440 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, वहीं चांदी का भाव ₹1,65,000 प्रति किलोग्राम है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 24 कैरेट सोने का रेट ₹1,23,420 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोने का रेट ₹1,13,140 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने का रेट ₹92,600 प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी ₹1,65,000 प्रति किलोग्राम बिक रही है।
पटना: बिहार की राजधानी पटना में आज 24 कैरेट सोना ₹1,23,320 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,13,040 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना ₹92,500 प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है, वहीं चांदी की कीमत ₹1,65,000 प्रति किलोग्राम है।
कानपुर: कानपुर सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,23,420 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,13,140 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने का भाव ₹92,600 प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी ₹1,65,000 प्रति किलोग्राम पर बनी हुई है।
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