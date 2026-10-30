हफ्ते के आखिरी दिन सस्ता हुआ सोना-चांदी, दिल्ली, मुंबई से लेकर इंदौर तक देखें सभी शहरों के ताजा भाव

बिजनेस डेस्क। आज 30 अक्टूबर को सोने की कीमत में गिरावट नजर आ रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 4,008.76 डॉलर प्रति औंस पर है, जबकि एक दिन पहले सोने के वैश्विक भाव में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई थी।

चांदी में भी गिरावट है, आज 30 अक्टूबर को चांदी 2,14,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। एक दिन पहले दिल्ली के सराफा बाजार में चांदी 500 रुपये चढ़ी थी। इस साल जनवरी में चांदी की कीमत 4 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई थी।