Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, जानिए अपने शहर के 24k, 22k और 18k के नए रेट्स

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Comex पर सोना 0.07% तक गिर गया और कीमत 4,153.80 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है। वहीं चांदी के दाम 0.43% तक गिरकर कीमत 61.035 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी है।

घरेलू बाजार में भी सोने और चांदी दोनों के दाम में गिरावट आई है। बाजार खुलने के साथ सोने के दाम गिरकर करीब ₹1.49 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करते दिखे हैं, जबकि चांदी के भाव गिरकर ₹2.25 लाख प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड करते दिखे हैं। कल यानी सोमवार, 5 अक्टूबर को बाजार खुलते ही चांदी चमकी थी और सोने में गिरावट देखी गई थी।