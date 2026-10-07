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Gold Silver Price Today: 7 अक्टूबर 2026 को क्या हैं सोना-चांदी के भाव? जानिए आज के लेटेस्ट रेट

Gold Silver Price Today: सोना-चांदी के दामों में हर दिन बदलाव देखने को मिलता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आपके शहर में आज क्या रेट चल रहा है।

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Wed, 07 Oct 2026 10:01:38 AM (IST)Updated Date: Wed, 07 Oct 2026 10:01:38 AM (IST)
Gold Silver Price Today: 7 अक्टूबर 2026 को क्या हैं सोना-चांदी के भाव? जानिए आज के लेटेस्ट रेट
Gold Silver Price Today

HighLights

  1. सोना-चांदी के दामों में हर दिन बदलाव देखने को मिलता है
  2. भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,038 प्रति ग्राम
  3. चांदी की कीमत आज ₹2,35,000 प्रति किलोग्राम है

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,038 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,786 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,283 प्रति ग्राम है। भारत में चांदी की कीमत आज ₹235 प्रति ग्राम और ₹2,35,000 प्रति किलोग्राम है.

सोने की कीमत

दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,038 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,786 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,283 प्रति ग्राम है।

चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,901 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,659 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,219 प्रति ग्राम है।

इंदौर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,028 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,776 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,273 प्रति ग्राम है।

कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,023 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,771 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,268 प्रति ग्राम है।

बैंगलोर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,957 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,710 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,218 प्रति ग्राम है।

रायपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,957 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,710 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,218 प्रति ग्राम है।

भोपाल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,960 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,715 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,223 प्रति ग्राम है।

वाराणसी में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,970 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,725 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,233 प्रति ग्राम है।

चांदी की कीमत

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  • वाराणसी में चांदी की कीमत आज ₹234.90 प्रति ग्राम और ₹2,34,900 प्रति किलोग्राम है।

  • बैंगलोर में चांदी की कीमत आज ₹234.90 प्रति ग्राम और ₹2,34,900 प्रति किलोग्राम है।

  • चेन्नई में चांदी की कीमत आज ₹245 प्रति ग्राम और ₹2,45,000 प्रति किलोग्राम है।

  • भोपाल में चांदी की कीमत आज ₹235.10 प्रति ग्राम और ₹2,35,100 प्रति किलोग्राम है।

  • दिल्ली में चांदी की कीमत आज ₹234.90 प्रति ग्राम और ₹2,34,900 प्रति किलोग्राम है।