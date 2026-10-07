RBI MPC Meeting: आज खत्म होगी 3 दिवसीय बैठक, विदेशी निवेशकों की निकासी और कच्चे तेल की मार के बीच क्या 5.50% पहुंचेगा रेपो रेट?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। RBI MPC Meeting 5 अक्टूबर से शुरू हुई थी और 7 अक्टूबर यानी आज फैसले का दिन है। 7 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे से गवर्नर संजय मल्होत्रा अपना फैसला बताएंगे। RBI की लगातार 21 MPC बैठकों में ब्याज दर नहीं बढ़ी है। लेकिन आज 7 अक्टूबर को माना जा रहा है कि RBI रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो रेपो रेट 5.25% से बढ़कर 5.50% हो जाएगा।

रेपो रेट बढ़ने की उम्मीद क्यों जताई जा रही है? फेडरल रिजर्व ने बढ़ाया था इंटरेस्ट रेट पिछले महीने सितंबर 2026 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने भी ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% की बढ़ोतरी की है, जिससे ब्याज दर बढ़कर 3.75% से 4.00% के दायरे में पहुंच गई है। रिजर्व बैंक पर इसका भी दबाव है क्योंकि फेड रिजर्व के ब्याज दरें बढ़ाने के बाद अगर आरबीआई चुप बैठता है, तो विदेशी निवेशक भारत के बाजारों से अपना निवेश निकालकर अमेरिका में शिफ्ट करने लगते हैं।