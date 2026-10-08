Gold Silver price today: सोना-चांदी का भाव 8 अक्टूबर 2026, देखें दिल्ली, मुंबई और इंदौर समेत बड़े शहरों की रेट लिस्ट
Gold Silver price today: सोना-चांदी के दाम में हर दिन उतार-चढ़ाव होते रहते हैं, ऐसे में आइए जानते हैं आज क्या चल रहा है रेट।
Publish Date: Thu, 08 Oct 2026 10:37:28 AM (IST)Updated Date: Thu, 08 Oct 2026 10:37:28 AM (IST)
सोना-चांदी का भाव 8 अक्टूबर 2026
HighLights
- आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,970 प्रति ग्राम
- 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,725 प्रति ग्राम
- चांदी की कीमत आज ₹2,35,000 प्रति किलोग्राम है
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,970 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,725 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,233 प्रति ग्राम है। चांदी की कीमत आज ₹235 प्रति ग्राम और ₹2,35,000 प्रति किलोग्राम है।
इंटरनेशनल मार्केट Comex पर आज सोने के दाम में तेजी देखी गई और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है। Comex पर सोना 0.39% तक चढ़ गया और कीमत 4157.00 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है। वहीं चांदी के दाम 0.09% तक गिरे और कीमत 60.240 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।
सोने की कीमत
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,970 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,725 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,233 प्रति ग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,957 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,710 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,218 प्रति ग्राम है।
- पुणे में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,957 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,710 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,218 प्रति ग्राम है।
- बैंगलोर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,957 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,710 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,218 प्रति ग्राम है।
- इंदौर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,960 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,715 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,223 प्रति ग्राम है।
- रायपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,957 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,710 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,218 प्रति ग्राम है।
- भोपाल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,960 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,715 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,223 प्रति ग्राम है।
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चांदी की कीमत
- दिल्ली में चांदी की कीमत आज ₹235 प्रति ग्राम और ₹2,35,000 प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में चांदी की कीमत आज ₹235 प्रति ग्राम और ₹2,35,000 प्रति किलोग्राम है।
- नोएडा में चांदी की कीमत आज ₹235 प्रति ग्राम और ₹2,35,000 प्रति किलोग्राम है।
- इंदौर में चांदी की कीमत आज ₹235 प्रति ग्राम और ₹2,35,000 प्रति किलोग्राम है।
- रायपुर में चांदी की कीमत आज ₹235 प्रति ग्राम और ₹2,35,000 प्रति किलोग्राम है।