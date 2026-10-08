Gold Silver price today: सोना-चांदी का भाव 8 अक्टूबर 2026, देखें दिल्ली, मुंबई और इंदौर समेत बड़े शहरों की रेट लिस्ट

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,970 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,725 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,233 प्रति ग्राम है। चांदी की कीमत आज ₹235 प्रति ग्राम और ₹2,35,000 प्रति किलोग्राम है।

इंटरनेशनल मार्केट Comex पर आज सोने के दाम में तेजी देखी गई और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है। Comex पर सोना 0.39% तक चढ़ गया और कीमत 4157.00 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है। वहीं चांदी के दाम 0.09% तक गिरे और कीमत 60.240 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।