Gold Silver Price Today: महानवमी पर चमका सोना-चांदी, जानें दिल्ली-मुंबई, इंदौर समेत अपने शहर के लेटेस्ट रेट्स

बिजनेस डेस्क। महानवमी के दिन सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी बाजार COMEX पर आज गोल्ड रेट 4,192 डॉलर प्रति औन्स पर आ गया है। MCX पर सोने का भाव पिछले सप्ताह 148,000 रुपये पर क्लोज हुआ था। Bullions.co.in पर आज सोने का भाव 1,48,290 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 2,11,840 रुपये प्रति किलोग्राम पर है।

देश के बड़े शहरों में सोना का रेट

दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 147800 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट का भाव 135490 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

मुंबई और कोलकाता में 22 कैरेट सोने की कीमत 135340 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 147650 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

चेन्नई में 24 कैरेट सोने की कीमत 147650 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट का भाव 135340 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

पुणे और बेंगलुरु में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 147650 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 135340 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

MP, छत्तीसगढ़ में सोने की कीमत

रायपुर - आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,765 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,534 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,073 प्रति ग्राम है।

इंदौर - आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,770 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,539 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,078 प्रति ग्राम है।

भोपाल - आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,770 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,539 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,078 प्रति ग्राम है।

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MP, छत्तीसगढ़ में चांदी की कीमत