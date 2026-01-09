Gold Silver Rate 9 Jan 2026: चांदी 5200 रुपये और सोना 1500 रुपये उछला

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। वैश्विक कमोडिटी बाजार में कीमती धातुओं में फिर से तेजी देखी जा रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने में 4470 डालर के दामों पर कारोबार हुआ। एक दिन पहले के मुकाबले सोने के दामों में फिर से ये उछाल केंद्रीय बैंकों की सोने में तेज खरीदारी से देखा गया।

खासतौर पर चीन का केंद्रीय बैंक सोने में आक्रामक खरीदी कर रहा है। दरअसल डालर को मजबूत करने के लिए ट्रंप तेल नीति से अन्य महाशक्तियां भी अपनी मुद्रा को मजबूत करने और स्वर्ण भंडार बढ़ाने में जुट रही है। वैश्विक स्तर पर जोखिम की भावना भी सोने चांदी की खरीद को बढ़ावा दे रही है। ऊपर में सोने के भाव 4482 डालर तक पहुंच गए।

आगे बाजार अब अमेरिकी महंगाई और नौकरियों के आंकड़े पर नजर लगाए हुए हैं। इस सबके असर से सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने के भाव 1500 रुपये उछलकर केडबरी सोना नकद में 140700 रुपये प्रति दस ग्राम बोला गया। इसी तरह चांदी के दाम में भी तेजी देखी जा रही है। डालर इंडेक्स की मजबूती से चांदी के दामों में वैश्विक बाजार में निचले स्तरों से मजबूती आई लेकिन ऊपर लेवल पर खास तेजी नहीं रही। इसके बाद भी एक दिन पहले घटे दामों पर सराफा बाजार में निवेशकों की फिर से खरीदी निकलने से चांदी के दाम उछल गए।