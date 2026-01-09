मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Gold Silver Rate 9 Jan 2026: चांदी 5200 रुपये और सोना 1500 रुपये उछला

    दरअसल डालर को मजबूत करने के लिए ट्रंप तेल नीति से अन्य महाशक्तियां भी अपनी मुद्रा को मजबूत करने और स्वर्ण भंडार बढ़ाने में जुट रही है। वैश्विक स्तर पर ...और पढ़ें

    By Lokesh SolankiEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 09 Jan 2026 07:30:42 PM (IST)Updated Date: Fri, 09 Jan 2026 07:33:06 PM (IST)
    Gold Silver Rate 9 Jan 2026: चांदी 5200 रुपये और सोना 1500 रुपये उछला
    सोने और चांदी के दाम।

    HighLights

    1. महाशक्तियां भी स्वर्ण भंडार बढ़ाने में जुट रही है।
    2. जोखिम की भावना सोने चांदी की खरीदी बढ़ा रही है।
    3. ऊपर में सोने के भाव 4482 डालर तक पहुंच गए।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। वैश्विक कमोडिटी बाजार में कीमती धातुओं में फिर से तेजी देखी जा रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने में 4470 डालर के दामों पर कारोबार हुआ। एक दिन पहले के मुकाबले सोने के दामों में फिर से ये उछाल केंद्रीय बैंकों की सोने में तेज खरीदारी से देखा गया।

    खासतौर पर चीन का केंद्रीय बैंक सोने में आक्रामक खरीदी कर रहा है। दरअसल डालर को मजबूत करने के लिए ट्रंप तेल नीति से अन्य महाशक्तियां भी अपनी मुद्रा को मजबूत करने और स्वर्ण भंडार बढ़ाने में जुट रही है। वैश्विक स्तर पर जोखिम की भावना भी सोने चांदी की खरीद को बढ़ावा दे रही है। ऊपर में सोने के भाव 4482 डालर तक पहुंच गए।


    आगे बाजार अब अमेरिकी महंगाई और नौकरियों के आंकड़े पर नजर लगाए हुए हैं। इस सबके असर से सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने के भाव 1500 रुपये उछलकर केडबरी सोना नकद में 140700 रुपये प्रति दस ग्राम बोला गया। इसी तरह चांदी के दाम में भी तेजी देखी जा रही है।

    डालर इंडेक्स की मजबूती से चांदी के दामों में वैश्विक बाजार में निचले स्तरों से मजबूती आई लेकिन ऊपर लेवल पर खास तेजी नहीं रही। इसके बाद भी एक दिन पहले घटे दामों पर सराफा बाजार में निवेशकों की फिर से खरीदी निकलने से चांदी के दाम उछल गए।

    इंदौर सराफा में शुक्रवार को चांदी चौरसा नकद में 5200 रुपये प्रति किलो उछल गई। चांदी चौरसा के भाव बढ़कर 245000 रुपये प्रति किलो बोले गए। कामेक्स पर सोना वायदा ऊपर में 4482 डालर प्रति औंस और नीचे में 4452 डालर प्रति औंस रहा। इसी तरह चांदी वायदा ऊपर में 78.25 डालर प्रति औंस और नीचे में 75.45 डालर प्रति औंस पर कारोबार हुआ।

    इंदौर के बंद भाव

    • सोना केडबरी रवा नकद में 140700 सोना आरटीजीएस में 136500 (जीएसटी अतिरिक्त), सोना 22 कैरेट 125100 रुपये प्रति दस ग्राम (जीएसटी अतिरिक्त) है।

    • गुरुवार को सोना 139200 रुपये पर बंद हुआ। चांदी चौरसा 245000, चांदी आरटीजीएस 245000 चांदी टंच 245300 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 2550 रु. प्रति नग बिका। गुरुवार को चांदी 239800 रु. पर बंद हुई थी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.