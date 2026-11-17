बिजनेस डेस्क। अगर आप आज 17 नवंबर 2026 को सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार जाने से पहले रेट जरूर जान लें। मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अंतरराष्ट्रीय बाजार में दोनों कीमती धातुओं में हल्की रिकवरी देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद घरेलू बाजार में सोना करीब 1.35 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1.69 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास बनी हुई है।

आज भारत में 24 कैरेट सोने का औसत भाव 1,35,130 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,68,730 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई। इससे पहले सोमवार को सराफा बाजार में लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में गिरावट रही। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 900 रुपये टूटकर 1,40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 5,000 रुपये सस्ती होकर 1.79 लाख रुपये प्रति किलो पर आ गई थी।