बिजनेस डेस्क। भारत में आज 19 नवंबर 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में फिर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पश्चिम एशिया में बदलते हालातों, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में उतार-चढ़ाव का सीधा असर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी बाजार पर पड़ रहा है। दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,33,400 रुपये प्रति 10 ग्राम और 1 किलो चांदी का भाव 1,84,900 रुपये पर आ गया है। हालांकि, गुरुवार सुबह कॉमेक्स (COMEX) पर सोने और चांदी में मामूली तेजी दर्ज की गई है।

देश के प्रमुख शहरों में सोने के ताजा भाव

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,33,400 रुपये, 22 कैरेट सोने का भाव 1,22,290 रुपये और 18 कैरेट सोने का रेट 1,00,090 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

आर्थिक राजधानी मुंबई में आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,33,250 रुपये, 22 कैरेट सोने की कीमत 1,22,140 रुपये और 18 कैरेट सोने का रेट 99,990 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है।

नोएडा में आज 24 कैरेट सोना 1,33,400 रुपये, 22 कैरेट सोना 1,22,290 रुपये और 18 कैरेट सोना 1,00,090 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

चेन्नई के सराफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,33,250 रुपये, 22 कैरेट सोने का भाव 1,22,140 रुपये और 18 कैरेट सोने का रेट 99,990 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है।

अहमदाबाद में आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,33,300 रुपये, 22 कैरेट सोने की कीमत 1,22,190 रुपये और 18 कैरेट सोने का रेट 99,980 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है।

बेंगलुरु में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,33,250 रुपये, 22 कैरेट सोने का भाव 1,22,140 रुपये और 18 कैरेट सोने का रेट 99,990 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है।

आगरा में आज 24 कैरेट सोना 1,33,400 रुपये, 22 कैरेट सोना 1,22,290 रुपये और 18 कैरेट सोना 1,00,090 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर मिल रहा है।

कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,33,250 रुपये, 22 कैरेट सोने का भाव 1,22,140 रुपये और 18 कैरेट सोने का रेट 99,990 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

MCX, IBJA और अंतरराष्ट्रीय बाजार (COMEX) का हाल

कल घरेलू कमोडिटी बाजार में सोना 3.24% (4,343 रुपये) गिरकर 1,29,880 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 5.26% (8,927 रुपये) टूटकर 1,60,775 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई।

कल IBJA पर 24 कैरेट सोना 13,116 रुपये प्रति ग्राम पर बंद हुआ, जबकि Bullions.co.in पर सोना 1,30,460 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,61,490 रुपये प्रति किलो रही।

गुरुवार सुबह कॉमेक्स पर सोना 0.17% बढ़कर 3,748.30 डॉलर और चांदी 0.57% की तेजी के साथ 45.32 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। बाजार जानकारों के अनुसार, शॉर्ट टर्म में कीमतों पर दबाव है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मजबूती लौट सकती है।