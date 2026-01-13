मेरी खबरें
    सोने और चांदी की कीमतें 13 जनवरी को लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गईं। चांदी दो दिन में करीब 20 हजार रुपए महंगी हुई, जबकि सोना भी रिकॉर्ड स्तर ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 13 Jan 2026 02:22:51 PM (IST)Updated Date: Tue, 13 Jan 2026 02:22:51 PM (IST)
    Gold Silver Rate Today: ऑलटाइम हाई पर सोना-चांदी, दो दिन में 20000 रुपए महंगा हुआ सिल्वर
    आज चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. चांदी दो दिन में करीब बीस हजार रुपए महंगी।
    2. सोना 1.40 लाख रुपए प्रति दस ग्राम पहुंचा।
    3. सोलर और ईवी सेक्टर ने चांदी की मांग बढ़ाई।

    बिजनेस डेस्क। देश में सोने और चांदी की कीमतों ने नया इतिहास रच दिया है। 13 जनवरी को लगातार दूसरे दिन दोनों कीमती धातुएं ऑल टाइम हाई पर पहुंच गईं।

    इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार चांदी और सोने में आई इस तेजी ने न सिर्फ निवेशकों को चौंकाया है, बल्कि आम खरीदारों की चिंता भी बढ़ा दी है। वैश्विक आर्थिक हालात, डॉलर की कमजोरी और जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच कीमती धातुओं को सुरक्षित निवेश का विकल्प माना जा रहा है, जिसका सीधा असर कीमतों पर दिख रहा है।

    चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड

    IBJA के मुताबिक, एक किलो चांदी की कीमत 6,566 रुपए बढ़कर 2,62,742 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। इससे पहले सोमवार को चांदी ने 2,57,283 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। यानी सिर्फ दो दिनों में चांदी करीब 20 हजार रुपए महंगी हो चुकी है। सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में बढ़ती मांग ने चांदी को इंडस्ट्रियल मेटल के रूप में और मजबूत बना दिया है।


    सोना भी ऑल टाइम हाई पर

    सोने की कीमतों में भी तेजी जारी है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 33 रुपए बढ़कर 1,40,482 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। सोमवार को यह 1,40,449 रुपए प्रति 10 ग्राम था। निवेशकों के लिए सोना अब भी सबसे भरोसेमंद सुरक्षित निवेश माना जा रहा है।

    शहरों में अलग-अलग क्यों होते हैं रेट

    IBJA द्वारा जारी कीमतों में 3 प्रतिशत जीएसटी, मेकिंग चार्ज और ज्वेलर्स का मार्जिन शामिल नहीं होता। इसी वजह से अलग-अलग शहरों में सोने-चांदी के दाम अलग नजर आते हैं। IBJA के रेट्स का उपयोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और कई बैंकों द्वारा गोल्ड लोन के रेट तय करने में किया जाता है।

    2025 में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

    पूरे 2025 की बात करें तो सोने की कीमत में 75 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 31 दिसंबर 2024 को जहां सोना 76,162 रुपए प्रति 10 ग्राम था, वहीं 31 दिसंबर 2025 को यह 1,33,195 रुपए पहुंच गया। चांदी में और भी बड़ी छलांग देखने को मिली है। एक साल में इसका भाव 167 प्रतिशत बढ़कर 86,017 रुपए से 2,30,420 रुपए प्रति किलो हो गया।

    आगे भी जारी रह सकती है तेजी

    केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के अनुसार, चांदी की मजबूत डिमांड आगे भी बनी रहने की संभावना है और इस साल यह 2.75 लाख रुपए प्रति किलो तक जा सकती है। वहीं सोना भी साल के अंत तक 1.50 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर सकता है। ऐसे में निवेशकों की नजर अब आने वाले महीनों की चाल पर टिकी हुई है।

