Gold Silver Rate Today: ऑलटाइम हाई पर सोना-चांदी, दो दिन में 20000 रुपए महंगा हुआ सिल्वर

बिजनेस डेस्क। देश में सोने और चांदी की कीमतों ने नया इतिहास रच दिया है। 13 जनवरी को लगातार दूसरे दिन दोनों कीमती धातुएं ऑल टाइम हाई पर पहुंच गईं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार चांदी और सोने में आई इस तेजी ने न सिर्फ निवेशकों को चौंकाया है, बल्कि आम खरीदारों की चिंता भी बढ़ा दी है। वैश्विक आर्थिक हालात, डॉलर की कमजोरी और जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच कीमती धातुओं को सुरक्षित निवेश का विकल्प माना जा रहा है, जिसका सीधा असर कीमतों पर दिख रहा है।

चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड IBJA के मुताबिक, एक किलो चांदी की कीमत 6,566 रुपए बढ़कर 2,62,742 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। इससे पहले सोमवार को चांदी ने 2,57,283 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। यानी सिर्फ दो दिनों में चांदी करीब 20 हजार रुपए महंगी हो चुकी है। सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में बढ़ती मांग ने चांदी को इंडस्ट्रियल मेटल के रूप में और मजबूत बना दिया है।

सोना भी ऑल टाइम हाई पर सोने की कीमतों में भी तेजी जारी है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 33 रुपए बढ़कर 1,40,482 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। सोमवार को यह 1,40,449 रुपए प्रति 10 ग्राम था। निवेशकों के लिए सोना अब भी सबसे भरोसेमंद सुरक्षित निवेश माना जा रहा है। शहरों में अलग-अलग क्यों होते हैं रेट IBJA द्वारा जारी कीमतों में 3 प्रतिशत जीएसटी, मेकिंग चार्ज और ज्वेलर्स का मार्जिन शामिल नहीं होता। इसी वजह से अलग-अलग शहरों में सोने-चांदी के दाम अलग नजर आते हैं। IBJA के रेट्स का उपयोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और कई बैंकों द्वारा गोल्ड लोन के रेट तय करने में किया जाता है।