बिजनेस डेस्क। आज 22 नवंबर को दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,25,230 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है।

सोने चांदी में एक सप्ताह में कितना उतार-चढ़ाव

घरेलू कमोडिटी बाजार (MCX) पर बीते एक सप्ताह के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

एक सप्ताह में एमसीएक्स पर सोने के भाव 14,801 रुपये प्रति 10 ग्राम तक टूट गए हैं। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को सोना 1,21,949 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ, जबकि इससे पिछले शुक्रवार यानी 13 नवंबर 2026 को इसका क्लोजिंग भाव 1,36,750 रुपये प्रति 10 ग्राम था।