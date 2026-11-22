बिजनेस डेस्क। ग्लोबल मार्केट में जारी सुस्ती का सीधा असर मध्य प्रदेश के प्रमुख सर्राफा बाजारों पर दिख रहा है। रतलाम और उज्जैन में सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है।
रतलाम में आज 22 नवंबर 2026 के ताजा रेट
रतलाम सर्राफा (आरटीजीएस भाव): रतलाम में सोना स्टैंडर्ड 1,26,950 से 1,27,000 रुपये प्रति 10 ग्राम, चांदी चौरसा 1,52,500 रुपये और चांदी टंच 1,52,600 रुपये प्रति किलो बोली गई।
उज्जैन सर्राफा बाजार: उज्जैन में सोना स्टैंडर्ड 1,26,500 रुपये और सोना रवा 1,25,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि चांदी पाट 1,53,500 रुपये, चांदी टंच 1,52,500 रुपये प्रति किलो और चांदी का सिक्का 2,200 रुपये प्रति नग बिका।
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