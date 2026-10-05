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Gold-Silver Rate MP-CG: 5 अक्टूबर को इंदौर, भोपाल और रायपुर में सोना-चांदी सस्ता हुआ या महंगा? देखें हर शहर का रेट

सोना-चांदी के दाम हर दिन घटते-बढ़ते रहते हैं। आज 5 अक्तूबर को सोना-चांदी का क्या रेट चल रहा है, आइए इस आर्टिकल में जानते हैं।

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Mon, 05 Oct 2026 08:30:15 AM (IST)Updated Date: Mon, 05 Oct 2026 08:30:15 AM (IST)
Gold-Silver Rate MP-CG: 5 अक्टूबर को इंदौर, भोपाल और रायपुर में सोना-चांदी सस्ता हुआ या महंगा? देखें हर शहर का रेट
Gold Silver Rate today

HighLights

  1. 5 अक्तूबर को सोना-चांदी का क्या रेट चल रहा है
  2. भोपाल और रायपुर में सोना-चांदी सस्ता हुआ या महंगा
  3. देश के बड़े शहरों में सोना चांदी की कीमत क्या है

बिजनेस डेस्क। भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,932 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,689 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,203 प्रति ग्राम है।

MP और छत्तीसगढ़ में सोना-चांदी के रेट

MP और छत्तीसगढ़ में सोने के रेट

  • इंदौर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,922 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,679 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,193 प्रति ग्राम है।

  • रायपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,917 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,674 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,188 प्रति ग्राम है।

  • भोपाल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,922 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,679 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,193 प्रति ग्राम है।

MP और छत्तीसगढ़ में चांदी के रेट

  • रायपुर में चांदी की कीमत आज ₹234.90 प्रति ग्राम और ₹2,34,900 प्रति किलोग्राम है।

  • भोपाल में चांदी की कीमत आज ₹234.90 प्रति ग्राम और ₹2,34,900 प्रति किलोग्राम है।

  • इंदौर में चांदी की कीमत आज ₹234.90 प्रति ग्राम और ₹2,34,900 प्रति किलोग्राम है।

देश के बड़े शहरों में सोना की कीमत

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देश के बड़े शहरों में चांदी की कीमत

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