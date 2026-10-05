Gold-Silver Rate MP-CG: 5 अक्टूबर को इंदौर, भोपाल और रायपुर में सोना-चांदी सस्ता हुआ या महंगा? देखें हर शहर का रेट
सोना-चांदी के दाम हर दिन घटते-बढ़ते रहते हैं। आज 5 अक्तूबर को सोना-चांदी का क्या रेट चल रहा है, आइए इस आर्टिकल में जानते हैं।
Publish Date: Mon, 05 Oct 2026 08:30:15 AM (IST)Updated Date: Mon, 05 Oct 2026 08:30:15 AM (IST)
Gold Silver Rate today
HighLights
- 5 अक्तूबर को सोना-चांदी का क्या रेट चल रहा है
- भोपाल और रायपुर में सोना-चांदी सस्ता हुआ या महंगा
- देश के बड़े शहरों में सोना चांदी की कीमत क्या है
बिजनेस डेस्क। भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,932 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,689 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,203 प्रति ग्राम है।
MP और छत्तीसगढ़ में सोना-चांदी के रेट
MP और छत्तीसगढ़ में सोने के रेट
- इंदौर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,922 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,679 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,193 प्रति ग्राम है।
- रायपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,917 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,674 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,188 प्रति ग्राम है।
- भोपाल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,922 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,679 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,193 प्रति ग्राम है।
MP और छत्तीसगढ़ में चांदी के रेट
- रायपुर में चांदी की कीमत आज ₹234.90 प्रति ग्राम और ₹2,34,900 प्रति किलोग्राम है।
- भोपाल में चांदी की कीमत आज ₹234.90 प्रति ग्राम और ₹2,34,900 प्रति किलोग्राम है।
- इंदौर में चांदी की कीमत आज ₹234.90 प्रति ग्राम और ₹2,34,900 प्रति किलोग्राम है।
देश के बड़े शहरों में सोना की कीमत
देश के बड़े शहरों में चांदी की कीमत
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