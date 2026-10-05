Petrol, Diesel & LPG Price: 5 अक्टूबर को राहत या झटका? जानिए आज के ताजा भाव

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज सुबह-सुबह पेट्रोल-डीजल से लेकर LPG गैस तक के दाम जारी किए जा चुके हैं। आइए हम अपने शहर का रेट जान लेते हैं।

MP और छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-डीजल की कीमत

आज रायपुर में पेट्रोल की कीमत ₹108.30 है, जबकि डीजल की कीमत ₹101.55 है।

आज भोपाल में पेट्रोल की कीमत ₹114.54 है, जबकि डीजल की कीमत ₹99.64 है।

इंदौर में आज पेट्रोल का भाव ₹114.58 है, जबकि डीजल का रेट ₹99.70 है।

जबलपुर में आज का पेट्रोल भाव ₹116.17 है, जबकि डीजल का रेट ₹101.16 है।

MP और छत्तीसगढ़ में LPG की कीमत

भोपाल में आज घरेलू एलपीजी (14.2 किग्रा) का भाव ₹947.50 है।

इंदौर में आज का घरेलू एलपीजी (14.2 किग्रा) भाव ₹970 है।

रायपुर में आज का घरेलू एलपीजी (14.2 किग्रा) भाव ₹1,013 है।

जबलपुर में आज का घरेलू एलपीजी (14.2 किग्रा) भाव ₹948.50 है।

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देश के बड़े शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट