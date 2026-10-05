Petrol, Diesel & LPG Price: 5 अक्टूबर को राहत या झटका? जानिए आज के ताजा भाव
आज 5 अक्टूबर को पेट्रोल-डीजल से लेकर LPG गैस तक के दाम जारी हो चुके हैं। इस आर्टिकल में आप हर शहर का रेट चेक कर सकते हैं।
Publish Date: Mon, 05 Oct 2026 07:54:54 AM (IST)Updated Date: Mon, 05 Oct 2026 07:54:54 AM (IST)
Petrol, Diesel & LPG Price
HighLights
- 5 अक्टूबर को पेट्रोल डीजल से लेकर LPG गैस तक के दाम जारी
- 5 अक्टूबर को सस्ता हुआ LPG सिलेंडर या बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम?
- यहां आप हर शहर का रेट चेक कर सकते हैं
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज सुबह-सुबह पेट्रोल-डीजल से लेकर LPG गैस तक के दाम जारी किए जा चुके हैं। आइए हम अपने शहर का रेट जान लेते हैं।
MP और छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-डीजल की कीमत
- आज रायपुर में पेट्रोल की कीमत ₹108.30 है, जबकि डीजल की कीमत ₹101.55 है।
- आज भोपाल में पेट्रोल की कीमत ₹114.54 है, जबकि डीजल की कीमत ₹99.64 है।
- इंदौर में आज पेट्रोल का भाव ₹114.58 है, जबकि डीजल का रेट ₹99.70 है।
- जबलपुर में आज का पेट्रोल भाव ₹116.17 है, जबकि डीजल का रेट ₹101.16 है।
MP और छत्तीसगढ़ में LPG की कीमत
- भोपाल में आज घरेलू एलपीजी (14.2 किग्रा) का भाव ₹947.50 है।
- इंदौर में आज का घरेलू एलपीजी (14.2 किग्रा) भाव ₹970 है।
- रायपुर में आज का घरेलू एलपीजी (14.2 किग्रा) भाव ₹1,013 है।
- जबलपुर में आज का घरेलू एलपीजी (14.2 किग्रा) भाव ₹948.50 है।
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देश के बड़े शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट