बिजनेस डेस्क। देश में सोने की कीमतों में लगातार चल रही गिरावट का सिलसिला अब थम गया है। आज 24 नवंबर 2026 को गुरुनानक जयंती के मौके पर सोने के दामों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। सुबह के वक्त राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,26,720 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 1,26,570 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

क्यों लौटी सोने की चमक? एक दिन पहले ही दिल्ली के सराफा बाजार में 10 कारोबारी सत्रों की लगातार गिरावट के बाद सोने में सुधार आया था और 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,500 रुपये मजबूत हुआ था। शादियों के सीजन में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से मिले मजबूत संकेतों के कारण सोने को यह सहारा मिला है। गौरतलब है कि इस साल जनवरी के आखिर में दिल्ली सराफा बाजार में सोना 1.83 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड हाई स्तर पर पहुंच गया था। वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी मंगलवार को हाजिर सोना तेजी के साथ 3,645.29 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है।