बिजनेस डेस्क। अंतरराष्ट्रीय बाजार में आए उछाल के बाद इंदौर के सराफा बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी दर्ज की गई है। 24 नवंबर 2026 को इंदौर सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में बड़ा सुधार देखने को मिला है। ऑल इंडिया बुलियन के मुताबिक, आज इंदौर में 24 कैरेट सोने का भाव 1,30,358 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 1,58,145 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है।

क्यों अचानक उछले सोने-चांदी के दाम?

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने बैंकों को भारत का उदाहरण देते हुए कहा है कि ब्याज दरें कम रखकर ही विकास दर को आगे बढ़ाया जा सकता है। उनके इस बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सटोरियों की सक्रियता बढ़ गई और निवेशकों की लेवाली से कॉमेक्स पर सोना-चांदी सुधर गए। कॉमेक्स पर सोना वायदा 82 डॉलर बढ़कर 3,619 डॉलर प्रति औंस और चांदी वायदा 166 सेंट बढ़कर 42.90 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती दिखी। ज्वेलर्स का मानना है कि बाजार में यह तेजी सटोरियों की वजह से आई है।