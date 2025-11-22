मेरी खबरें
    Gold-Silver Rate Today: डॉलर में मजबूती से गिरा चांदी का भाव, सोने का बाजार स्थिर

    एक बार फिर डॉलर की कीमत बढ़ने से इसका असर सराफा बाजार पर पड़ा है। डॉलर में तेजी के कारण चांदी में 3500 रुपये प्रति किलो गिरावट दर्ज की गई। हालांकि बाजार में सोने का भाव स्थिर रहा। इंदौर में सोने का भाव 125000 प्रति 10 ग्राम रहा, वहीं चांदी चौरसा 154300.00 प्रति किलो है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 22 Nov 2025 08:13:58 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 22 Nov 2025 08:15:01 AM (IST)
    Gold-Silver Rate Today: डॉलर में मजबूती से गिरा चांदी का भाव, सोने का बाजार स्थिर
    बुलियन बाजार पर डॉलर में तेजी का असर (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. डॉलर में लगातार तेजी का असर बुलियन बाजार पर दिखा रहा है
    2. इंदौर में चांदी चौरसा 3500 घटकर 1,54,300 रुपये प्रति किलो पर
    3. शादी के सीजन के कारण रवा सोने का भाव 125000.00 पर स्थिर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: फेडरल रिजर्व द्वारा दिसंबर में इंटरेस्ट रेट में कटौती पर दांव कम करने से डॉलर में लगातार तेजी आ रही है। शुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले करीब एक रुपये कमजोर हुआ है, जिसके चलते निवेशकों का ध्यान बुलियन मार्केट में कम देखे जाने से बढ़ते बाजार में रुकावट आई है।

    सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस शुक्रवार देर शाम तक कामेक्स पर चांदी वायदा 232 सेंट घटकर 48.67 डॉलर प्रति औंस और सोना वायदा 34 डॉलर घटकर 4033 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता देखा गया। इसका असर भारतीय बाजारों में केवल चांदी पर देखने को मिला। जबकि सोने के दाम गुरुवार के बंद दामों पर स्थिर रहे। इंदौर में चांदी चौरसा 3500 रुपये घटकर 1,54,300.00 रुपये प्रति किलो रह गई।


    शादी के सीजन के कारण सोना स्थिर

    वहीं सोना केडबरी 125000 रुपये प्रति दस ग्राम पर स्थिर रहा। दरअसल, सोने के गहनों में सीमित रूप से वैवाहिक सीजन वालों की पूछताछ बनी हुई है। इसके चलते ज्वेलर्स दाम घटाने के पक्ष में नहीं देखे गए। ज्वेलर्स का कहना है कि विदेश में सोने में नुकसान कुछ हद तक सीमित रहा क्योंकि ग्लोबल टेक्नोलाजी स्टॉक्स में भारी गिरावट, ज्यादा वैल्यूएशन की चिंताओं के कारण, ट्रेडर्स को सेफ हेवन की ओर ले गई। जापान में ज्यादा फिस्कल खर्च की चिंताओं ने भी कुछ सपोर्ट दिया।

    सोने और दूसरे नान-यील्डिंग एसेट्स में नुकसान डॉलर के मजबूत होने की वजह से हुआ, क्योंकि निवेशकों ने इस बढ़ते भरोसे के बीच ग्रीनबैक को पसंद किया कि फेड दिसंबर में रेट्स में कोई बदलाव नहीं करेगा। सितंबर के लिए उम्मीद से ज्यादा मजबूत नॉनफार्म पेरोल्स डेटा ने इस सोच को और मजबूत किया।

    कामेक्स पर सोना वायदा बढ़कर 4033 डॉलर तक जाने के बाद ऊपर में 4088, नीचे में 4022 डॉलर प्रति औंस और चांदी 48.67 डॉलर तक जाने के बाद ऊपर में 50.82 डॉलर और नीचे में 48.64 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

    रतलाम सराफा: चांदी चौरसा 156000, टंच 156100, सोना स्टैंडर्ड 126700 से 126650 रुपये। (आरटीजीएस भाव)

    उज्जैन सराफा: सोना स्टैंडर्ड 125100, सोना रवा 125000, चांदी पाट 154600, चांदी टंच 154500, सिक्का 1800

    इंदौर के बंद भाव

    इंदौर में सोना केडबरी रवा नकद में 125000 सोना (आरटीजीएस) 126200, सोना 22 कैरेट 112200 रुपये प्रति दस ग्राम रहा। गुरुवार को सोना 125000 रुपये पर बंद हुआ। चांदी चौरसा 154300, चांदी आरटीजीएस 154200, चांदी टंच 154400 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 1900 रुपये प्रति नग बिका। गुरुवार को चांदी 157800 रुपये पर बंद हुई थी।

