Gold-Silver Rate Today: डॉलर में मजबूती से गिरा चांदी का भाव, सोने का बाजार स्थिर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: फेडरल रिजर्व द्वारा दिसंबर में इंटरेस्ट रेट में कटौती पर दांव कम करने से डॉलर में लगातार तेजी आ रही है। शुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले करीब एक रुपये कमजोर हुआ है, जिसके चलते निवेशकों का ध्यान बुलियन मार्केट में कम देखे जाने से बढ़ते बाजार में रुकावट आई है।

सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस शुक्रवार देर शाम तक कामेक्स पर चांदी वायदा 232 सेंट घटकर 48.67 डॉलर प्रति औंस और सोना वायदा 34 डॉलर घटकर 4033 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता देखा गया। इसका असर भारतीय बाजारों में केवल चांदी पर देखने को मिला। जबकि सोने के दाम गुरुवार के बंद दामों पर स्थिर रहे। इंदौर में चांदी चौरसा 3500 रुपये घटकर 1,54,300.00 रुपये प्रति किलो रह गई।

शादी के सीजन के कारण सोना स्थिर वहीं सोना केडबरी 125000 रुपये प्रति दस ग्राम पर स्थिर रहा। दरअसल, सोने के गहनों में सीमित रूप से वैवाहिक सीजन वालों की पूछताछ बनी हुई है। इसके चलते ज्वेलर्स दाम घटाने के पक्ष में नहीं देखे गए। ज्वेलर्स का कहना है कि विदेश में सोने में नुकसान कुछ हद तक सीमित रहा क्योंकि ग्लोबल टेक्नोलाजी स्टॉक्स में भारी गिरावट, ज्यादा वैल्यूएशन की चिंताओं के कारण, ट्रेडर्स को सेफ हेवन की ओर ले गई। जापान में ज्यादा फिस्कल खर्च की चिंताओं ने भी कुछ सपोर्ट दिया। सोने और दूसरे नान-यील्डिंग एसेट्स में नुकसान डॉलर के मजबूत होने की वजह से हुआ, क्योंकि निवेशकों ने इस बढ़ते भरोसे के बीच ग्रीनबैक को पसंद किया कि फेड दिसंबर में रेट्स में कोई बदलाव नहीं करेगा। सितंबर के लिए उम्मीद से ज्यादा मजबूत नॉनफार्म पेरोल्स डेटा ने इस सोच को और मजबूत किया।