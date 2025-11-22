मेरी खबरें
    UIDAI का नया आधार ऐप : अब होटल में नहीं देनी होगी फोटोकॉपी, ऑफलाइन होगा वेरिफिकेशन, जानें सभी फीचर्स

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 22 Nov 2025 08:05:24 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 22 Nov 2025 08:20:31 AM (IST)
    बिजनेस डेस्क। UIDAI जल्द ही आधार का एक नया ऐप पेश करने जा रहा है, जिसकी मदद से पहचान की जांच पूरी तरह ऑफलाइन की जा सकेगी। हाल ही में हुए एक वेबिनार में UIDAI के सीईओ भुवनेश कुमार ने बताया कि यह ऐप ऑफलाइन वेरिफिकेशन का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिससे लोगों को सुरक्षित और सुगम डिजिटल पहचान मिले। उनके अनुसार नया सिस्टम सुरक्षा और गोपनीयता दोनों को पहले से ज्यादा मजबूत करेगा।

    पेपरलेस आधार शेयरिंग: फ्रॉड पर रोक की उम्मीद


    इस नए आधार ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पहचान के लिए अब कहीं भी फोटोकॉपी देने की आवश्यकता नहीं होगी। होटल, सोसाइटी, इवेंट हर जगह ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन संभव होगा। UIDAI का कहना है कि आधार की कॉपी शेयर करने पर कई बार गलत उपयोग का खतरा बढ़ जाता है, जिसे नया ऐप खत्म कर सकता है। इसमें यूजर डिजिटल तरीके से पूरा या चुनिंदा आधार डेटा सुरक्षित रूप से साझा कर पाएंगे।

    कहां उपयोगी होगा नया ऑफलाइन सिस्टम?

    UIDAI का दावा है कि ऐप रोजमर्रा की कई स्थितियों में बेहद सहायक साबित होगा, जैसे-

    • होटल चेक-इन

    • रेजिडेंशियल सोसाइटी में एंट्री

    • इवेंट या कार्यक्रम में प्रवेश

    ऐप में QR-बेस्ड वेरिफिकेशन समेत कई ऑफलाइन मोड होंगे, जिन्हें छोटे व्यवसायों से लेकर बड़ी संस्थाएं तक इस्तेमाल कर सकेंगी।

    ऐप में कौन-कौन सी सुविधाएं होंगी?

    नया आधार ऐप पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और अधिक उपयोगी फीचर्स के साथ आएगा-

    मल्टी प्रोफाइल- एक ही ऐप में परिवार के 5 आधार प्रोफाइल जोड़ने की सुविधा।

    बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक-एक क्लिक में फिंगरप्रिंट और आईरिस को लॉक कर सकते हैं, जिससे दुरुपयोग की संभावना खत्म हो जाती है।

    प्रोफाइल अपडेट- मोबाइल नंबर या एड्रेस अपडेट होते ही ऐप अपने आप नई जानकारी दिखा देगा।

    QR कोड और वेरिफाएबल क्रेडेंशियल शेयरिंग: एक टैप में आधार की डिजिटल जानकारी साझा करने का विकल्प।

    ऐप कैसे सेटअप करें?

    UIDAI द्वारा बताए ऑफिशियल सोर्स से Aadhaar App डाउनलोड करें (प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध)।

    रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ऐप द्वारा सुझाया गया SMS भेजें।

    फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करें।

    सुरक्षा के लिए 6-अंकों का पासवर्ड बनाएं।

    आधार प्रोफाइल केवल उस मोबाइल में बनेगी, जिसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लगा हो।

    ध्यान रहे, एक समय में सिर्फ एक ही डिवाइस पर आधार प्रोफाइल एक्टिव रहेगी। नए डिवाइस पर लॉगिन करने पर पुराने डिवाइस की प्रोफाइल अपने आप हट जाएगी। UIDAI को उम्मीद है कि यह ऐप डिजिटल पहचान को ज्यादा सुरक्षित बनाकर रोजमर्रा के काम और सरल कर देगा।

