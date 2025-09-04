GST काउंसिल का बड़ा फैसला... 22 सितंबर से सस्ता होगा TV, बाइक और एसी, तंबाकू पर 40% टैक्स बरकरार

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 3 सितंबर को हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में कर ढांचे को सरल बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। अब जीएसटी में केवल दो दरें – 5% और 18% होंगी, जबकि तंबाकू और सिगरेट जैसे उत्पादों पर 40% का विशेष टैक्स जारी रहेगा। नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।

बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीतारमण ने कहा कि इस निर्णय पर सभी राज्यों ने सर्वसम्मति से सहमति दी। उन्होंने बताया कि रोजमर्रा की ज्यादातर वस्तुओं को सस्ता किया गया है, जिससे आम जनता और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा। साबुन, शैंपू, तेल, घी और क्रीम जैसी रोजमर्रा की चीजें अब 5% के कर दायरे में आएंगी।