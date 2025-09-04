मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रोटी, पराठा पर नहीं लगेगा टैक्स... टीवी-कार भी हुए सस्ते, देखें जीएसटी की नई रेट लिस्ट

    मोदी सरकार ने जीएसटी ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए अब केवल दो दरें—5% और 18% लागू की हैं। तंबाकू व लग्जरी वस्तुओं पर 40% टैक्स रहेगा। 22 सितंबर से नई दरें लागू होंगी। रोटी, परांठा और दवाओं पर टैक्स खत्म, जबकि टीवी, मोटरसाइकिल और सीमेंट जैसी वस्तुएं 18% पर मिलेंगी।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 04:32:53 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 04:32:53 AM (IST)
    रोटी, पराठा पर नहीं लगेगा टैक्स... टीवी-कार भी हुए सस्ते, देखें जीएसटी की नई रेट लिस्ट
    रोटी, पराठा पर नहीं लगेगा टैक्स

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। मोदी सरकार ने दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाते हुए जीएसटी ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। जीएसटी काउंसिल ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि अब केवल दो कर दरें—5% और 18% लागू होंगी। वहीं, विलासिता की वस्तुओं जैसे तंबाकू और लग्जरी कारों पर *40% का विशेष टैक्स* लगाया जाएगा। नई दरें 22 सितंबर, नवरात्र के पहले दिन से लागू होंगी।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर इशारा किया था कि इस बार देशवासी "दोहरी दीपावली" मनाएंगे। अब रोटी, परांठा और जीवनरक्षक दवाओं पर टैक्स पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। वहीं, साबुन, बालों का तेल और साइकिल जैसी रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी घटाकर केवल 5% कर दिया गया है।

    मुख्य वस्तुओं पर नई दरें

    - सभी प्रकार के टीवी: 18%

    - 350 सीसी इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल: 18%

    - सीमेंट: 18%

    - तिपहिया वाहन व सभी ऑटो पार्ट्स: 18%

    - हैंडीक्राफ्ट, मार्बल, ग्रेनाइट ब्लॉक: 5%

    - पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, सिगरेट और अतिरिक्त चीनी युक्त पेय: 40%

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह केवल कर दरों को युक्तिसंगत बनाने का प्रयास नहीं है, बल्कि संरचनात्मक सुधार भी है। उनका कहना था कि इससे आम जनता को राहत मिलेगी और कारोबारियों के लिए अनुपालन आसान होगा।

    आर्थिक प्रभाव

    सरकार को उम्मीद है कि इन सुधारों से घरेलू खपत में जोरदार तेजी आएगी। विशेषज्ञों के अनुसार, मध्यम वर्ग अब अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित होगा, जिससे निजी निवेश और बाजार की गतिविधियों में वृद्धि होगी। हालांकि सरकार को करीब 50,000 करोड़ रुपये का अनुमानित राजस्व नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन बढ़ती मांग से इसकी भरपाई होने की संभावना है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.