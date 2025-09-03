GST Council की मीटिंग के बाद कार व बाइक हो सकती है सस्ती, जल्द होगा एलान

बिजनेस डेस्क। GST Council Meet: देश की राजधानी दिल्ली में आज 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे से यह बैठक शुरू होगी। इस बैठक पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि लंबे समय से छोटे वाहनों और दोपहिया वाहनों पर लगने वाले टैक्स में कमी की मांग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऑटो सेक्टर के लिए जीएसटी सुधारों का संकेत दिया था, जिसके बाद अब उद्योग जगत को राहत की उम्मीद और बढ़ गई है।

छोटे वाहनों पर 28% से घटकर 18% टैक्स की मांग वर्तमान में छोटे वाहन (सब-4 मीटर) जैसे मारुति सुजुकी स्विफ्ट, हुंडई एक्सटर, टाटा टियागो और ऑल्टो K10 पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है। इंडस्ट्री की मांग है कि इसे 10 प्रतिशत घटाकर 18 प्रतिशत किया जाए। इसी तरह, कम्यूटर, मोटरसाइकिल और स्कूटर पर भी टैक्स कम करने की उम्मीद जताई जा रही है। यह कदम ग्राहकों के लिए छोटे वाहनों और दोपहिया को अधिक किफायती बना सकता है।