GST Council 57th Meeting Decisions: ₹5 करोड़ तक की टैक्स गड़बड़ी पर नहीं होगी अब गिरफ्तारी, ₹10 हजार से कम पर नोटिस भी नहीं

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 57वीं बैठक कल समाप्त हुई, जिसमें सबसे बड़ा फैसला यह था कि टैक्स अधिकारियों के हाथ से गिरफ्तारी की पावर वापस ले ली गई है।

57वीं बैठक में GST मामलों में क्रिमिनल केस की मिनिमम लिमिट ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दी गई है। ₹5 करोड़ से कम की गड़बड़ी को अब सिर्फ जुर्माना भरकर सुलझाया जाएगा, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। यहां तक कि ₹10 हजार से कम की टैक्स चोरी पर कारोबारी को नोटिस भी नहीं दिया जाएगा।