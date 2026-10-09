Stock Market Update Today: भारी गिरावट के बाद संभला शेयर बाजार, सेंसेक्स 600 अंक चढ़ा, TCS और Infosys के शेयरों में उछाल

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। शेयर बाजार में कल के भूचाल के बाद आज भी तेजी देखने को मिल रही है। आज सेंसेक्स 624 अंकों की बढ़त के साथ 72,217 के लेवल पर पहुंच गया है, जबकि एनएसई के 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 208 अंक ऊपर 22,440 के लेवल पर खुला।

सेंसेक्स में 411 अंकों की बढ़त देखने को मिली और निफ्टी 110 अंक ऊपर चढ़कर 22,339 पर पहुंच गया है।

टीसीएस के शेयर 4.73 और इन्फोसिस के शेयर 3.15 प्रतिशत ऊपर ट्रेड कर रहे हैं।

कल का मार्केट कैसा था

शेयर बाजार में कल यानी गुरुवार 8 अक्टूबर को भूचाल देखने को मिला था। शेयर बाजार में गुरुवार को चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 1,045 अंक यानी 1.44 प्रतिशत गिरकर 71,593 पर बंद हुआ था। जबकि, एनएसई निफ्टी 50 में 371 अंक यानी 1.64 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और यह 22,231 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी 22,179 तक फिसल गया, जो एक नया इंट्राडे 52 सप्ताह का निचला स्तर था।