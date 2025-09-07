GST Rate Cut: 22 सितंबर से अमूल और मदर डेयरी का दूध होगा इतना सस्ता, देखें नई लिस्ट

बिजनेस डेस्क। लाखों परिवारों को राहत देने वाला फैसला सामने आया है। सरकार ने दूध पर लगने वाला 5% GST हटाने की योजना बनाई है। यह बदलाव 22 सितंबर से लागू हो सकता है, जिसके बाद अमूल और मदर डेयरी का दूध सस्ता हो जाएगा।

अभी दूध की कीमतें

अमूल गोल्ड (फुल क्रीम) 69 रुपये/लीटर, अमूल फ्रेश (टोंड) 57 रुपये/लीटर और अमूल भैंस दूध 75रुपये/लीटर में मिल रहा है। इसी तरह मदर डेयरी फुल क्रीम 69, टोंड 57 और भैंस दूध 74 रुपये प्रति लीटर है।

GST हटने के बाद नई कीमतें

अमूल गोल्ड (फुल क्रीम) 69 से 65–66 रुपये, अमूल फ्रेश (टोंड) 57 से 54–55 रुपये, अमूल भैंस दूध 75 से 71–72 रुपये, मदर डेयरी फुल क्रीम 69 से 65–66 रुपये, मदर डेयरी टोंड 57 से 55–56 रुपये, मदर डेयरी भैंस दूध 74 से 71 रुपये और मदर डेयरी डबल टोंड 51 से 48–49 रुपये हो जाएगा।