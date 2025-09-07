मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    GST Reform: Jawa, Yezdi बाइक 17 हजार रुपये तक सस्ती, देखें कीमतों की नई लिस्ट

    GST 2.0 सुधारों के चलते क्लासिक लेजेंड्स की जावा और येज़्दी मोटरसाइकिल्स 17,000 रुपये तक सस्ती हो गई हैं। अब सभी मॉडल्स 2 लाख रुपये से कम कीमत पर उपलब्ध हैं। नई टैक्स नीति 22 सितंबर से लागू होगी और आफ्टर-सेल्स कंपोनेंट्स पर भी इसका लाभ मिलेगा।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 07 Sep 2025 08:22:02 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Sep 2025 08:22:02 AM (IST)
    GST Reform: Jawa, Yezdi बाइक 17 हजार रुपये तक सस्ती, देखें कीमतों की नई लिस्ट
    जावा और येज्दी बाइक्स के दाम हुए कम। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. GST 2.0 ने 350cc तक की बाइक्स सस्ती कीं।
    2. जावा-येज्दी रेंज अब दो लाख रुपये से कम।
    3. कीमतों में 13,000 से 17,000 रुपये तक कटौती।

    बिजनेस डेस्क। Jawa Yezdi Motorcycles Price: क्लासिक लेजेंड्स की जावा और येज्दी बाइक्स अब भारतीय ग्राहकों के लिए और किफायती हो गई हैं। हाल ही में सरकार ने GST में सुधार किया है, जिसके बाद कंपनी ने अपने पूरे मॉडल लाइन-अप की नई कीमतों की घोषणा की है। अब सभी मॉडल्स की कीमत 2 लाख रुपये से कम हो गई है, जिससे मिड-सेगमेंट के बाइक्स प्रेमियों को बड़ा फायदा मिलेगा।

    GST 2.0 का असर

    नई टैक्स नीति के अनुसार 350cc से कम इंजन क्षमता वाली बाइक्स पर 18% जीएसटी लागू होगा। जावा-येज्दी की बाइक्स 293cc और 334cc के Alpha 2 लिक्विड-कूल्ड इंजन के साथ आती हैं, इसलिए यह श्रेणी में फिट बैठती हैं। इसकी कीमतों में 13,000 से 17,000 रुपये तक की कटौती हुई है।

    350cc से ऊपर की बाइक्स जैसे BSA Gold Star 650 पर 40% टैक्स लगाया है, जिसे सरकार ने ‘सिन टैक्स’ नाम दिया है। यह नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।

    नई कीमतों से होगा कितना फायदा

    जावा 42 की कीमत अब 1.59 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि जावा 350 की नई कीमत 1.83 लाख रुपये है। इसी तरह, जावा पेराक 1.99 लाख रुपये में और येज्दी रोडस्टर 1.93 लाख रुपये में उपलब्ध होगी। सबसे ज्यादा फायदा जावा पेराक को मिला है, जिसकी कीमत करीब 17,000 रुपये कम हुई है।

    आफ्टर-सेल्स पर भी लाभ

    कंपनी ने स्पष्ट किया है कि जीएसटी 2.0 का फायदा केवल बाइक्स की कीमत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आफ्टर-सेल्स कंपोनेंट्स पर भी मिलेगा। इसके साथ पूरी रेंज पर 4 साल/50,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी दी जा रही है, जिसे 6 साल तक बढ़ाने का ऑप्शन भी उपलब्ध है। एक साल की रोडसाइड असिस्टेंस भी पैकेज में शामिल है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.