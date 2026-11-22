बिजनेस डेस्क। पैन कार्ड से जुड़ी एक छोटी-सी गलती आपको इनकम टैक्स दफ्तर के कई चक्कर लगवा सकती है। हाल ही में एक मामला गुजरात से सामने आया है, जहां एक पटाखा कारोबारी के नाम पर दो पैन कार्ड थे। हालांकि इसमें गलती उनकी नहीं थी, बल्कि क्लर्क की कथित गलती से उनके नाम पर दो पैन कार्ड जारी हो गए थे। आयकर विभाग ने उनके एक पैन कार्ड के आधार पर 7.60 लाख रुपये की रकम को छिपी हुई आय मान लिया। हालांकि, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) की अहमदाबाद बेंच ने कारोबारी को अपना पक्ष रखने का एक और मौका दिया है।

ट्रिब्यूनल ने अपील से जुड़े पुराने आदेश को रद्द करते हुए मामला दोबारा असेसिंग ऑफिसर के पास भेज दिया है, जिसके बाद अब अधिकारी को नए सिरे से जांच करनी होगी। कारोबारी ने अपनी आय पहले ही दूसरे पैन कार्ड के तहत दाखिल रिटर्न में दिखाई थी।