हरमनप्रीत कौर ने दिया कप्तानी से इस्तीफा, जानिए वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कहां-कहां से करती हैं करोड़ों की कमाई?

हरमनप्रीत कौर के नाम कई अवॉर्ड हरमनप्रीत कौर को क्रिकेट के अलावा भी कई अवॉर्ड मिले हैं। 2017 में हरमनप्रीत कौर को क्रिकेट के लिए अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

2026 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया गया। कितनी है हरमनप्रीत कौर की नेटवर्थ? रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2025 तक हरमनप्रीत कौर की अनुमानित कुल संपत्ति लगभग 25 करोड़ रुपये है। उनकी कमाई का मुख्य सोर्स महिला प्रीमियर लीग, बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और ब्रैंड एंडोर्समेंट्स से होती है। महिला प्रीमियर लीग से कमाई महिला प्रीमियर लीग (WPL) में हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस की कप्तान थीं और प्रति सीज़न उनकी 1.80 करोड़ रुपये की सैलरी है।

इसके अलावा उन्होंने मेलबर्न रेनेगेड्स और सिडनी थंडर जैसी टीमों के लिए द हंड्रेड और महिला बिग बैश लीग (WBBL) जैसी विदेशी लीगों में भी भाग लिया है, जहां उनकी हर सीज़न लगभग 30,000 अमेरिकी डॉलर (25 लाख रुपये) की कमाई होती है।

उन्होंने सुपरनोवाज के लिए भी खेला है, जहां उन्हें एक मैच खेलने के 1 लाख रुपये मिलते थे। BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से कमाई हैं? हरमनप्रीत बीसीसीआई की केंद्रीय अनुबंध सूची में ग्रेड ए श्रेणी में आती हैं, जिसके तहत उन्हें सालाना 50 लाख रुपये मिलते हैं। बीसीसीआई के अनुसार, उन्हें एक टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपये, एक वनडे मैच के लिए 6 लाख रुपये और एक टी20 मैच के लिए 3 लाख रुपये मिलते हैं। यह भी पढ़ें- Amazon-Flipkart सेल में स्मार्टफोन्स पर बंपर डिस्काउंट, बजट और प्रीमियम सेग्मेंट के इन मॉडल्स के गिरे दाम इसके अलावा, वह पंजाब पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के पद पर हैं और इस पद से अच्छी कमाई करती हैं।