हरमनप्रीत कौर ने दिया कप्तानी से इस्तीफा, जानिए वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कहां-कहां से करती हैं करोड़ों की कमाई?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। हरमनप्रीत कौर ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ दी है। उन्होंने अभी तुरंत इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी।
हरमनप्रीत कौर ने कहा "आज मैं सभी फॉर्मेट में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ रही हूं। यह आसान फैसला नहीं है। इसमें सालों की यादें, भावनाएं, त्याग और ऐसे पल जुड़े हैं, जो जिंदगीभर मेरे साथ रहेंगे"।
हरमनप्रीत कौर के कप्तान रहते हुए ही भारत ने पहला महिला वर्ल्ड कप जीता और उनकी कप्तानी में ही टीम ने 2016, 2022 और 2026 एशिया कप का खिताब भी अपने नाम किया।
हरमनप्रीत कौर को क्रिकेट के अलावा भी कई अवॉर्ड मिले हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2025 तक हरमनप्रीत कौर की अनुमानित कुल संपत्ति लगभग 25 करोड़ रुपये है। उनकी कमाई का मुख्य सोर्स महिला प्रीमियर लीग, बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और ब्रैंड एंडोर्समेंट्स से होती है।
हरमनप्रीत बीसीसीआई की केंद्रीय अनुबंध सूची में ग्रेड ए श्रेणी में आती हैं, जिसके तहत उन्हें सालाना 50 लाख रुपये मिलते हैं।
बीसीसीआई के अनुसार, उन्हें एक टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपये, एक वनडे मैच के लिए 6 लाख रुपये और एक टी20 मैच के लिए 3 लाख रुपये मिलते हैं।
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इसके अलावा, वह पंजाब पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के पद पर हैं और इस पद से अच्छी कमाई करती हैं।