Amazon-Flipkart सेल में स्मार्टफोन्स पर बंपर डिस्काउंट, बजट और प्रीमियम सेग्मेंट के इन मॉडल्स के गिरे दाम

टेक न्यूज, नई दिल्ली। 9 अक्टूबर से शुरू होने वाले Flipkart Big Billion Days और Amazon Great Indian Festival 2026 के दौरान कई बेहतरीन डील्स सामने आई हैं। स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए बजट से लेकर प्रीमियम फ्लैगशिप सेगमेंट तक कई ऐसे फोन हैं, जिन पर डिस्काउंट के बाद कीमत काफी कम हो जाती है। इस लिस्ट में Motorola, Realme, Nothing जैसे ब्रैंड्स के स्मार्टफोन शामिल हैं।

Motorola X70 Pro Motorola X70 Pro करीब ₹37,000 के इफेक्टिव प्राइस पर है। इस फोन में MediaTek Dimensity 8500 Extreme प्रोसेसर के साथ LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज दिया गया है। साथ ही 6,500mAh की बड़ी बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग मिलती है।