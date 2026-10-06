Amazon-Flipkart सेल में स्मार्टफोन्स पर बंपर डिस्काउंट, बजट और प्रीमियम सेग्मेंट के इन मॉडल्स के गिरे दाम

टेक न्यूज, नई दिल्ली। 9 अक्टूबर से शुरू होने वाले Flipkart Big Billion Days और Amazon Great Indian Festival 2026 के दौरान कई बेहतरीन डील्स सामने आई हैं। स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए बजट से लेकर प्रीमियम फ्लैगशिप सेगमेंट तक कई ऐसे फोन हैं, जिन पर डिस्काउंट के बाद कीमत काफी कम हो जाती है। इस लिस्ट में Motorola, Realme, Nothing जैसे ब्रैंड्स के स्मार्टफोन शामिल हैं।
Motorola X70 Pro करीब ₹37,000 के इफेक्टिव प्राइस पर है। इस फोन में MediaTek Dimensity 8500 Extreme प्रोसेसर के साथ LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज दिया गया है। साथ ही 6,500mAh की बड़ी बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग मिलती है।
Realme P4 Power की इफेक्टिव प्राइस ₹29,999 रखी गई है। इस फोन में 10,000mAh की बैटरी दी गई है और यह 80W चार्जिंग सपोर्ट करता है। फोन में 6.8 इंच का 1.5K 144Hz AMOLED डिस्प्ले और MediaTek Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर है। इसमें 50MP प्राइमरी और 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है और फ्रंट में 16MP सेल्फी कैमरा मिलता है।
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Nothing Phone 4 डिवाइस के 8GB+128GB वैरिएंट की कीमत करीब ₹32,999 बताई गई है। इस फोन में Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर और 5,400mAh बैटरी के साथ 50W चार्जिंग सपोर्ट है।