Pet Insurance: इंदौर में 500 से अधिक पेट्स का हुआ बीमा, जानें प्रीमियम, नियम और क्लेम की पूरी जानकारी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। इंदौर में पेट्स के बढ़ते इलाज के खर्च से बचने के लिए लोग पेट इंश्योरेंस का सहारा ले रहे हैं। डॉग्स और कैट्स के लिए अलग से पेट इंश्योरेंस प्लान उपलब्ध हैं, जबकि कुछ कंपनियां अपने फैमिली इंश्योरेंस में भी पेट्स को शामिल कर रही हैं।

Pet Insurance में क्या क्या कवर होगा प्लान में बीमारी, दुर्घटना, फ्रैक्चर, सर्जरी, अस्पताल में भर्ती, जांच और दवाइयों का खर्च कवर होता है। इसके अलावा कुछ पॉलिसियों में मृत्यु, चोरी और अंतिम संस्कार जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। वेटरनरी डॉक्टर्स के अनुसार, इंदौर शहर में अब तक करीब 500 डॉग्स का इंश्योरेंस हो चुका है। पेट की पहचान के लिए पॉलिसी लेते समय फोटो, वैक्सीनेशन कार्ड और वेटरनरी रिकॉर्ड्स लिए जाते हैं। कई मामलों में माइक्रोचिप भी लगाई जाती है, जिसका नंबर मेडिकल और इंश्योरेंस रिकॉर्ड्स में दर्ज रहता है। क्लेम के दौरान इसी प्रक्रिया से पेट की पहचान होती है।