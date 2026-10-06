Harmanpreet के कप्तानी छोड़ने के बाद किसे मिलेगी कमान? रेस में सबसे आगे हैं स्मृति मंधाना

स्पोर्टस डेस्क, नई दिल्ली। हरमनप्रीत कौर ने आज 6 अक्टूबर को तीनों फॉर्मेट में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट लिखते हुए बताया है कि वह अब टीम की कप्तानी नहीं करेंगी।

ऐसे में सब कह रहे हैं कि अब हरमनप्रीत के बाद टीम की कमान मंधाना को मिलेगी? टीम की उपकप्तान को मिलेगी कमान स्मृति मंधाना टीम की उपकप्तान हैं, ऐसे में हरमनप्रीत के बाद टीम की कमान मंधाना को ही मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि हरमनप्रीत कौर की गैर-मौजूदगी में स्मृति कप्तानी की जिम्मेदारी भी निभा चुकी हैं। वह विमेंस प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी कर चुकी हैं और टीम को खिताब भी दिला चुकी हैं।