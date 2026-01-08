अब डिजिटल होगा आपका पासपोर्ट, जानें E-Passport की पूरी जानकारी और स्टेप-बाय-स्टेप आवेदन प्रक्रिया

बिजनेस डेस्क। आधुनिक तकनीक से लैस ई-पासपोर्ट (e-Passport) की सुविधा अब देश में शुरू हो चुकी है। यह पासपोर्ट देखने में सामान्य पासपोर्ट जैसा ही होता है, लेकिन इसमें एक खास इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है, जो इसे पारंपरिक पासपोर्ट से अलग बनाती है। इस चिप के जरिए व्यक्ति की पहचान और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी डिजिटल रूप में सुरक्षित रहती है।

क्या है e-Passport और कैसे काम करता है? ई-पासपोर्ट के कवर पेज पर एक छोटी सुनहरी चिप का निशान होता है, जो बताता है कि यह इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट है। असली चिप पासपोर्ट के भीतर लगी होती है। इसमें पासपोर्ट धारक का बायोमेट्रिक डेटा, फिंगरप्रिंट और अन्य जरूरी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रूप से स्टोर रहती है। इससे पासपोर्ट की सुरक्षा बढ़ती है और फर्जीवाड़े की संभावना कम होती है।