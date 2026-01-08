मेरी खबरें
    अब डिजिटल होगा आपका पासपोर्ट, जानें E-Passport की पूरी जानकारी और स्टेप-बाय-स्टेप आवेदन प्रक्रिया

    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 02:54:27 PM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 02:54:27 PM (IST)
    डिजिटल होगा आपका पासपोर्ट

    बिजनेस डेस्क। आधुनिक तकनीक से लैस ई-पासपोर्ट (e-Passport) की सुविधा अब देश में शुरू हो चुकी है। यह पासपोर्ट देखने में सामान्य पासपोर्ट जैसा ही होता है, लेकिन इसमें एक खास इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है, जो इसे पारंपरिक पासपोर्ट से अलग बनाती है। इस चिप के जरिए व्यक्ति की पहचान और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी डिजिटल रूप में सुरक्षित रहती है।

    क्या है e-Passport और कैसे काम करता है?

    ई-पासपोर्ट के कवर पेज पर एक छोटी सुनहरी चिप का निशान होता है, जो बताता है कि यह इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट है। असली चिप पासपोर्ट के भीतर लगी होती है। इसमें पासपोर्ट धारक का बायोमेट्रिक डेटा, फिंगरप्रिंट और अन्य जरूरी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रूप से स्टोर रहती है। इससे पासपोर्ट की सुरक्षा बढ़ती है और फर्जीवाड़े की संभावना कम होती है।


    कौन कर सकता है आवेदन?

    ई-पासपोर्ट के लिए कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है। चाहे आप पहली बार पासपोर्ट बनवा रहे हों या पुराने पासपोर्ट का नवीनीकरण (Renewal) करा रहे हों। हालांकि यह सुविधा फिलहाल चुनिंदा शहरों में ही उपलब्ध है, इसलिए आवेदन से पहले यह जांचना जरूरी है कि आपके शहर में यह सेवा शुरू हुई है या नहीं।

    आवेदन की प्रक्रिया क्या है?

    ई-पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले पासपोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है। नए आवेदकों को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जबकि पुराने यूजर सीधे लॉगइन कर सकते हैं। लॉगइन के बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होता है और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। इसके बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए अपॉइंटमेंट लेना होता है। तय तारीख पर केंद्र पहुंचकर दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाता है। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ई-पासपोर्ट आपके पते पर भेज दिया जाता है।

    किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

    ई-पासपोर्ट बनवाने के लिए पहचान, पते और जन्मतिथि से जुड़े प्रमाण देने होते हैं। पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड मान्य हैं। पते के प्रमाण के तौर पर बिजली का बिल या अन्य वैध दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं। जन्मतिथि के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक होता है।

    कितनी देनी होगी फीस?

    ई-पासपोर्ट की फीस सामान्य पासपोर्ट के समान ही रखी गई है। 36 पेज वाली पासपोर्ट बुक के लिए 1500 रुपये और 60 पेज वाली बुक के लिए 2000 रुपये शुल्क देना होता है। यदि तत्काल सेवा ली जाती है, तो शुल्क बढ़कर लगभग 3500 से 4000 रुपये तक हो सकता है।

