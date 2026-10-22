10 साल में बनाना है 1 करोड़ का पोर्टफोलियो? जानिए किन किन जगहों पर निवेश करना होगा सही

बिजनेस डेस्क। अगर आप अगले 10 सालों में 1 करोड़ रुपये का पोर्टफोलियो बनाकर अपने सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो इसके लिए सही रणनीति, अनुशासन और म्यूचुअल फंड से लेकर शेयर बाजार में सही जगह निवेश करना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि हर महीने कितना पैसा लगाकर आप इस लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं।

कितना निवेश करना होगा? सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि 1 करोड़ रुपये तक पहुंचने के लिए हर महीने कितना और कहां निवेश करना होगा। आपको अपना निवेश म्यूचुअल फंड्स, शेयर बाजार और गोल्ड जैसे उच्च रिटर्न वाले विकल्पों में करना होगा, जहां आपको औसतन 12-15% का रिटर्न मिल सके।

म्यूचुअल फंड्स SIP अगर आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए SIP में निवेश करते हैं, तो इसमें आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। यानी बाजार के उतार-चढ़ाव के बावजूद आप लगातार निवेश करते रहते हैं और औसतन कम कीमत पर यूनिट्स खरीदते हैं। SIP के जरिए 10 साल में 1 करोड़ रुपये का पोर्टफोलियो बनाने के लिए हर महीने लगभग ₹45,000 का निवेश करना होगा। यह मासिक निवेश आपको 12% सालाना रिटर्न के साथ 10 साल में 1 करोड़ रुपये के लक्ष्य तक पहुंचा देगा।